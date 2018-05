Straffen tot 30 jaar cel voor ‘vergismoord’ op Amsterdamse dj

Twee hoofdverdachten in de zaak rond de zogenoemde vergismoord op de Amsterdamse dj Djordy Latumahina in oktober 2016 moeten tot dertig jaar de cel in. Volgens de rechtbank staat vast dat Djurgen W. een van schutters was bij de liquidatie. Hij krijgt dertig jaar celstraf. De 40-jarige Cedric R. organiseerde de moord en krijgt 26 jaar celstraf.

Twee andere hoofdverdachten kregen tot achttien jaar gevangenisstraf te horen in de rechtbank in Amsterdam. De 45-jarige Ulrich B., die onder meer de vluchtauto bestuurde, moet achttien jaar de cel in. De 46-jarige Wendell R., broer van de organisator Cedric R., kreeg een celstraf van vijftien jaar te horen. Het OM eiste aanvankelijk 25 jaar, maar volgens de rechtbank was zijn bijdrage aan de moord van minder gewicht, waardoor de celstraf lager uitviel.

Justitie wilde eigenlijk ook een tweede schutter veroordeeld krijgen voor de moord. Tegen deze Tony D. (35) eiste de officier in maart dertig jaar cel. Een week later werd hij echter vrijgelaten. De rechtbank oordeelde dat D. niet in voorlopige hechtenis hoefde te blijven, omdat er te weinig bewijs was dat hij met de moord te maken had. Hij krijgt wel 4,5 maand celstraf voor wapenbezit en rijden zonder rijbewijs.

De rechtbank in Amsterdam spreekt over een “niet te bevatten nonchalance”. De rechtbank is er van overtuigd dat Latumahina niet het beoogde doelwit van de liquidatie was. De daders hebben daarmee “geen enkel respect” voor het menselijk leven getoond, aldus de rechtbank in een verklaring.

De vier mannen moeten gezamenlijk een schadevergoeding van ruim 350.000 euro betalen aan de vriendin en tweejarige dochter van Latumahina, voor onder meer de kosten van toekomstig levensonderhoud.

Parkeergarage

Latumahina (31) werd onder vuur genomen terwijl hij samen met zijn vriendin en dochtertje in de auto zat in de parkeergarage van zijn Amsterdamse appartement. Hij was op slag dood. Zijn vriendin raakte zwaargewond, hun dochtertje bleef ongedeerd.

Direct na de moordaanslag hielden politie en justitie al rekening met de mogelijkheid dat Latumahina’s dood een vergissing was. Voor zover bekend had hij geen banden met het criminele milieu. Latumahina combineerde zijn dj-werk de laatste jaren met het organiseren van feesten in hoofdstedelijke clubs als Jimmy Woo en Paradiso. Het eigenlijke doelwit van de liquidatie was vermoedelijk een crimineel die in hetzelfde appartementengebouw woonde en in een auto reed die erg leek op het voertuig van Latumahina.

Twee andere verdachten kregen van de rechters lagere straffen. Giovanni D. (31) en Benito L. (46) waren betrokken bij de heling van auto’s. Zij moeten respectievelijk 4,5 maand en 80 dagen de gevangenis in. Giovanni D. was in afwachting van de uitspraak al vrijgelaten uit voorarrest.

Het is nog onbekend of de verdachten in beroep gaan tegen de uitspraak.