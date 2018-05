Steeds meer geweld in Afghanistan, om te laten zien wie de baas is

Neemt het aantal slachtoffers in Afghanistan toe?

In de eerste vier maanden van 2018 ligt het aantal doden en gewonden door aanslagen en militaire aanvallen dat dagelijks valt hoger dan in de eerste vier maanden van 2017. Het Pajhwok Afghan News, dat dagelijks de cijfers bijhoudt over slachtoffers die er in Afghanistan door de oorlogssituatie vallen, is er een toename van 13 procent. Volgens de VN zijn er in 2017 minstens 10.453 burgers gedood of gewond geraakt, dat is dus bijna 30 burgers per dag. Dat aantal is volgens de VN het hoogste sinds 2009 (in dat jaar werd begonnen met tellen).

In 2017 lagen de pieken van het aantal slachtoffers in de maanden mei, juli en augustus. Afghanistan is, volgens de Global Peace Index, na Syrië het gewelddadigste land ter wereld. De burgerdoden vallen niet alleen door de aanslagen, ook de toegenomen luchtaanvallen zijn hier debet aan. Volgens de VN zijn er door luchtaanvallen van het Afghaanse leger in de maand april alleen al 30 kinderen omgekomen.

Hoewel de Talibaan al sinds 2001 regelmatig zelfmoordaanslagen in steden pleegt, liet 2017 een scherpe stijging zien, zowel wat aantal als kracht betreft. Ook het Afghaanse leger en de troepen van de VS hebben hun activiteiten opgeschroefd in gebieden waar de Talibaan in opkomst was, zo meldt HRW. „Het probleem is daarbij dat er steeds meer grenzen worden overschreden. Waar vroeger scholen of bepaalde publieksruimtes nog werden gerespecteerd, is dat nu niet meer het geval”, zegt Patricia Gossman, die namens HRW het rapport schreef over Afghanistan.