Rockefellerveiling breekt record: duurste privécollectie ooit

De veiling van de kunstverzameling van de Amerikaanse filantropen David en Peggy Rockefeller ligt op koers om de eerste privécollectie te worden die door de grens van 1 miljard dollar gaat. De eerste van de vier veilingen die deze week bij Christie’s in New York worden gehouden, resulteerde dinsdagavond in een opbrengst van 646 miljoen dollar, 543 miljoen euro. Het record voor een veiling van één collectie is al gebroken. In 2009 bracht die van Yves Saint Laurent 484 miljoen euro op.

Pablo Picasso, ‘Jeune fille à la corbeille de fleurs’ (1905, 154,8 x 66,1 cm) Foto Christie’s

Topstuk van de veiling was een schilderij van Pablo Picasso uit zijn roze periode: Jeune fille à la corbeille de fleurs (1905). Dit realistisch geschilderde portret van een bloot tienermeisje met een mand bloemen is geen gemakkelijk schilderij: van het meisje wordt gezegd dat ze niet alleen bloemen maar ook haar lichaam verkocht. Toch was het doek goed voor een opbrengst van 115 miljoen dollar, de op één na duurste Picasso ooit.

Christie’s bood in de eerste avondveiling 44 negentiende- en twintigste-eeuwse Europese kunstwerken aan. Ze werden alle verkocht. Schilderijen van Henri Matisse, Claude Monet en Eugène Delacroix brachten recordprijzen voor deze kunstenaars op.

Christie’s maakte na afloop bekend dat zich bieders uit 34 landen uit vijf continenten hadden geregistreerd. Namen van kopers noemde het veilinghuis niet. Wel werd bekendgemaakt dat onder de kopers ook musea zijn.

Indrukwekkende herkomst

De hoge opbrengsten zijn mede bepaald door de indrukwekkende herkomst. De kopers kunnen ook pronken met de naam van de vorige eigenaren: het echtpaar Rockefeller, dat was zo’n beetje Amerikaanse royalty.

David Rockefeller, die vorig jaar op 101-jarige leeftijd overleed, was de laatst levende kleinzoon van oliebaron John D. Rockefeller, na inflatiecorrectie volgens diverse berekeningen de rijkste mens ooit. Peggy Rockefeller overleed in 1996.

David Rockefeller in 2006 thuis in New York met zijn oude reistas. Aan de muren een Courbet (links) en een Picasso uit diens roze periode, Jeune fille à la corbeille de fleurs (1905). Foto Jean-Claude Deutsch/ Getty Images

Het paar voegde zich naar de familietraditie om grote delen van hun rijkdom te doneren. Bij leven schonken ze al ruim 1,3 miljard aan goede doelen. Ook de opbrengst van de verkoop van hun nalatenschap wordt in haar geheel gedoneerd. Onder de twaalf bij testament aangewezen goede doelen zijn Harvard University en het Museum of Modern Art in New York, dat mede door David Rockefellers moeder Abby is opgericht.

Voor Christie’s zal de opluchting groot zijn. Volgens The New York Times troefde het veilinghuis concurrent Sotheby’s af door de erven Rockefeller een gegarandeerde opbrengst van 650 miljoen dollar te beloven. Met nog drie veilingen te gaan is die toezegging al bijna gerealiseerd.

Ook de huisraad uit de verschillende woningen van de Rockefellers wordt geveild, onder meer met een grote onlineveiling met vijftienhonderd kavels. De prijzen voor de meubels, het serviesgoed en de peper- en zoutstelletjes begonnen bij 100 dollar.

In de praktijk blijken de lage richtprijzen weinig waard; de belangstelling is enorm. Een stel manchetknopen van David Rockefeller in de vorm van Martini-glazen stond woensdagmorgen bijvoorbeeld al op 6.500 dollar. De slogan waarmee het veilinghuis de huisraad aanprees, Live like a Rockefeller, spreekt vele Amerikanen vermoedelijk aan.