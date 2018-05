Oppositie is het met Erdogan eens: genoeg is genoeg

De Turkse president Erdogan heeft de oppositie onbedoeld haar campagneslogan gegeven. In een toespraak zei Erdogan dinsdag op te stappen als het volk ‘genoeg’ van hem heeft gehad. Daarop werd het woord ‘tamam’ (letterlijk ‘oké’, maar in deze context ‘genoeg’) de hele dag trending op Twitter, niet alleen in Turkije maar ook wereldwijd.

Het woord was woensdag al twee miljoen keer getweet, waaronder door alle presidentskandidaten van de oppositie. Oppositieleider Muharrem Ince, de kandidaat van de sociaaldemocratische CHP, heeft van ‘tamam’ zelfs zijn campagneleus gemaakt. Hij deelde een affiche op Twitter met zijn beeltenis en de slogan ‘artik tamam’, ‘genoeg nu’.

Bizim mücadelemiz baskının yerine hürriyeti, korkunun yerine huzuru, kinin ve nefretin yerine sevgi ve hoşgörüyü koymak isteyenlerin mücadelesidir. pic.twitter.com/wcWFkDpARt — Muharrem İNCE (@vekilince) 8 mei 2018

Erdogan hoopt bij de verkiezingen van 24 juni zijn dominantie in de Turkse politiek te bestendigen. Het zijn een van de belangrijkste verkiezingen uit de Turkse geschiedenis. Want het presidentiële systeem dat Erdogan meer macht geeft, en dat vorig jaar per referendum is goedgekeurd, wordt pas na de verkiezingen ingevoerd.

Tegen leden van zijn AK-partij zei Erdogan dat zijn tegenstanders maar één doel hebben: hem te vernietigen. „Als, op een dag, onze natie zegt ‘genoeg’, dan zullen we opstappen”, zei Erdogan, verwijzend naar zichzelf in de eerste persoon meervoud.

Ga door!

Een regeringswoordvoerder veroordeelde de tamam-tweets. „De meeste zijn verstuurd vanuit landen waar FETÖ (de beweging van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen) en de (Koerdische guerrillabeweging) PKK actief zijn. Het zijn bots.” Aanhangers van Erdogan begonnen hun eigen hashtag: #DEVAM (‘Ga door’). Maar die werd maar lang niet zoveel getweet.

Nu is Twitter geen goede graadmeter voor de stemming in Turkije, aangezien het medium een toevluchtsoord is voor critici van Erdogan die de regeringsgezinde media beu zijn. Maar de twitterstorm laat wel zien dat de oppositie erin slaagt haar aanhang te enthousiasmeren.