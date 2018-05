Op Twitter sussende politieagent tot de orde geroepen

Een politieman van de Rotterdamse parate eenheid die zich afgelopen weekend op Twitter mengde in discussies over de steekpartij in Den Haag, is daar door de leiding op „aangesproken”. Volgens een woordvoerder van de nationale politie was hij op eigen houtje gaan Twitteren vanaf het account @teamparaatheid.

Hij reageerde sussend op mensen die onmiddellijk concludeerden dat hier een terroristische aanslag was gepleegd. Ook zond hij definities rond van terrorisme en van ‘verwarde personen’. Hij waarschuwde tegen voorbarige conclusies. En een al te vasthoudende complotdenker kreeg van hem een foto van een rol aluminiumfolie. „Om een hoedje te vouwen” – het symbool voor paranoïa.

De politieman kreeg op Twitter honende opmerkingen naar zijn hoofd, nieuwe verdenkingen („dat politie en media er alles aan doen om ons voor de gek te houden over de daders en hun achtergronden”) maar ook complimenten: „Klasse dat u vrijwel iedereen antwoord geeft.”

Het leek op een doordachte communicatiestrategie, maar dat was het dus niet. „Hoewel de intentie goed was, is het niet de bedoeling dat individuele collega’s zich ongevraagd mengen in een zaak waar zij geen betrokkenheid bij hebben”, zegt de politiewoordvoerder. De afweging van de Rotterdamse politieman achter het account was „een persoonlijke”, zegt ze. „Hij zag vragen van burgers gericht aan de politie en wilde vanuit open bronnen duiding geven en de dialoog aangaan.” Volgens de woordvoerder zal de casus intern worden gedeeld „om te leren van deze ervaring”.