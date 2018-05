Noord-Korea laat drie Amerikanen vrij

Noord-Korea heeft drie Amerikaanse gevangenen vrijgelaten. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde woensdagmiddag op Twitter aan dat “drie prachtige heren” in het vliegtuig zitten richting de Verenigde Staten vanuit Noord-Korea. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die in het land was voor besprekingen, reist met ze mee.

Hoewel de president de identiteit van de drie niet bekendmaakte, is aannemelijk dat het gaat om Kim Dong Chul, Kim Sang-duk en Kim Hak-Song. Dat waren zover bekend de enige drie Amerikanen die in het land nog in de gevangenis zaten. Ze werden opgepakt voor redenen als spionage en het proberen omver te werpen van de Noord-Koreaanse staat.

Prachtige heren

Wie zijn het? Kim Dong Chul, een van de drie die waarschijnlijk is vrijgelaten, zat twee en een half jaar vast in Noord-Korea. De in China woonachtige Koreaans-Amerikaanse zakenman deed liefdadigheidswerk en zaken in het land. Hij kreeg een werkstraf van tien jaar opgelegd op verdenking van spionage. Voormalig hoogleraar aan de Chinese universiteit Yanbian Kim Sang-duk zat vast sinds april vorig jaar. Hij was in het land om les te geven, maar Noord-Korea vermoedde dat hij de staat probeerde te omverwerpen. Kim Hak-Song doceerde ook aan een universiteit en hem werd “vijandige handelingen” verweten door de communistische staat.

“Ik ben verheugd jullie te kunnen vertellen dat minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in het vliegtuig zit en op weg terug is vanuit Noord-Korea met drie prachtige heren naar wie iedereen uitkijkt ze te ontmoeten”, tweette Trump. “Ze lijken in goede gezondheid te verkeren.”

Pompeo was in het land om de aanstaande ontmoeting tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor te bereiden. Kort nadat de Amerikaanse president dinsdag had aangekondigd dat de VS uit de Iran-deal stappen, maakte Trump bekend dat de minister van Buitenlandse Zaken een dag eerder naar Noord-Korea was gereisd. De datum en tijd voor de top zijn afgesproken, zei Trump, zonder daar verder op in te gaan. Op die zeldzame ontmoeting bespreken Washington, Seoul en Pyongyang de ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma.

Pompeo en het drietal landen donderdagochtend 02.00 uur Amerikaanse tijd op een militaire basis in de buurt van Washington, DC. Trump is erbij om hen te ontvangen.

Otto Warmbier

De voor woensdag laatste Amerikaanse gevangene die door Noord-Korea werd vrijgelaten was Otto Warmbier. Vorig jaar juni kwam de 22-jarige student vrij na gesprekken tussen Pyongyang en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Snel daarna werd bekend dat hij een ernstige hersenbeschadiging had opgelopen tijdens zijn anderhalf jaar in Noord-Koreaanse detentie. Na zijn thuiskomst overleed hij. Warmbier zat sinds januari 2016 vast omdat hij volgens Noord-Korea een propagandavlag probeerde te stelen.

realDonaldTrump Donald J. Trump I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set. 9 mei 2018 @ 12:30 Volgen