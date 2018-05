Montenegrijnse onderzoeksjournalist neergeschoten

In Montenegro is dinsdagavond onderzoeksjournalist Olivera Lakic neergeschoten. Lakic raakte gewond, maar is buiten levensgevaar. Dat meldt Vijestie, de krant waar Lakic voor schrijft.

Lakic deed onderzoek naar de georganiseerde misdaad voor de Montenegrijnse krant. Ze schreef onder meer over de smokkel van tabak. Lakic werd dinsdagavond rond 21.00 uur ’s avonds voor haar appartement in haar been geschoten, schrijft de krant. Lakic werd al eens eerder aangevallen vanwege haar werk: in 2012 werd ze in elkaar geslagen. Ze ontving destijds bedreigingen na publicatie van een reeks artikelen over een tabaksfabriek. De dader kreeg negen maanden celstraf.

Geweld tegen journalisten

Het is de tweede keer in korte tijd dat een Montenegrijnse journalist bedreigd wordt. Begin april ging een autobom af voor het huis van Saed Sadikovi, schrijft de Committee to Protect Journalists (CPJ). Niemand raakte daarbij gewond.

In 2014 noemde CPJ het land “het Wilde Westen voor de pers”. Een jaar eerder ging een bom af buiten het kantoor van de hoofdredacteur van Vijesti en in 2014 werd een journalist mishandeld met een honkbalknuppel. Eén journalist kwam in Montenegro om het leven: Dusko Jovanovic werd in 2004 doodgeschoten toen hij zijn werkplek verliet.

Het Oost-Europese land is kandidaat-lid van de Europese Unie. De ambassadeur van de EU in Montenegro, Aivo Orav, noemde de aanslag op Lakic zorgelijk: “Journalisten moeten beschermd worden.”

De afgelopen maanden werden ook journalisten in andere Europese landen slachtoffer van geweld. De Slowaakse journalist Jan Kuciak en zijn vriendin werden eind maart neergeschoten. Kuciak schreef over de banden tussen de Slowaakse overheid en een Italiaanse maffiaorganisatie. De moord leidde tot een politieke crisis: twee ministers stapten op.

Eind 2017 werd een journalist uit Malta gedood door een autobom. Ook zij schreef over corruptie.