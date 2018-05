Met spoed extra rijtuigen op traject IC Direct

NS verlengt met spoed de treinen op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Breda. De Intercity Direct-treinen worden uitgebreid van zes naar zeven rijtuigen, om de toegenomen drukte het hoofd te kunnen bieden. Dat maakte de vervoerder woensdag bekend.

De lijn kampt al lange tijd met capaciteitsproblemen. Bovendien steeg het afgelopen jaar het aantal reizigers op de hsl tussen Amsterdam en Rotterdam met 25 procent, in plaats van de verwachte 10 procent. Om die extra drukte het hoofd te bieden, besloot NS eerder al tot een uitbreiding van vier naar vijf ritten per uur. Ook verlengde de vervoerder de Intercity Direct-treinen tussen Amsterdam en Brussel met één rijtuig. Deze internationale trein rijdt over hetzelfde spoor.

Door deze aanpassingen en het extra rijtuig voor het traject Amsterdam-Breda waartoe nu besloten is, groeit de capaciteit volgens NS dit jaar met zo’n 35 procent. De extra treinstellen zijn volgens een woordvoerder “vrijgespeeld” door de efficiëntere dienstregeling die in december werd ingevoerd.

Zorgenkindje

De hogesnelheidslijn is al een tijd het zorgenkindje van het Nederlandse spoor. Na het mislukken van de Fyra kwam NS in 2013 met de geïmproviseerde treindienst Intercity Direct als alternatief voor het vervoer tussen Rotterdam en Amsterdam. Dit zorgt nog steeds voor problemen. Doordat het traject verschillende stroom- en veiligheidssystemen kent, kampt de lijn met hogere uitval, veel vertraging en gebrekkige capaciteit. Volgens het NS-jaarverslag van 2017 komt ongeveer twee op de tien IC Direct-treinen meer dan vijf minuten te laat. Bij andere treinen is dit één op de tien.

Uit onderzoek in opdracht van NS en ProRail bleek in maart dat de infrastructuur van de lijn structureel verbeterd moet worden om de aanhoudende problemen het hoofd te bieden. Er zou een investering van 700 miljoen nodig zijn.

Het verlengen van de treinen lost de verstrekkende gebreken van de hogesnelheidslijn dan ook niet op. “Dit is een beetje het laatste wat we eruit kunnen persen om de capaciteit te verhogen”, aldus een woordvoerder van NS. “Maar aan de uitval en het gebrek aan punctualiteit verandert hiermee niets.”

Toegenomen drukte

De toegenomen drukte op het traject komt volgens de NS-woordvoerder met name door de aanhoudende groei van de economie en de populariteit van de Randstad als toeristenbestemming. Ook hebben Nederlanders de lijn ontdekt als snel alternatief tussen Rotterdam en Amsterdam voor woon-werkverkeer.

In 2021 introduceert NS landelijk een nieuwe trein die 200 kilometer per uur kan rijden, in plaats van de huidige 160. Of dit het probleem van de hogesnelheidslijn gaat oplossen, durft de woordvoerder niet te zeggen. “Er zijn nu eenmaal beperkte mogelijkheden om aan de forse groei aan reizigers te voldoen. We moeten ook eerlijk zijn: het gaat ons niet altijd lukken om op de drukste trajecten op de drukste momenten alle reizigers een zitplek te bieden.”