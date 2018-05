Maleisische oppositie wint onverwacht verkiezingen

Oud-premier en oppositieleider Mahathir Mohamad heeft woensdag de verkiezingen in Maleisië onverwachts gewonnen. Daarmee komt er een einde aan het zestigjarige leiderschap van UMNO, de regeringspartij die onder leiding staat van zittend premier Najib Razak. Dat meldt Reuters.

Volgens de kiesraad heeft de oppositie van Mahathir tot nu toe 112 van de 222 zetels gewonnen. Nog twee zetels moeten worden vergeven. De winst van de 92-jarige Mahathir komt onverwacht: analisten voorspelden eerder dat hij wellicht de popular vote zou kunnen winnen (het absolute aantal uitgebrachte stemmen), maar daarmee nog niet aan een meerderheid aan zetels zou komen.

Corruptieschandaal rondom premier

Per district komt één kandidaat als winnaar uit de bus en de andere stemmen gaan verloren. Bij de vorige verkiezingen in 2013 behaalde de oppositie ook al meer stemmen, maar vanwege het kiessysteem hield de regeringscoalitie Barisan Nasional, waar UMNO onderdeel van is, de macht. Die coalitie heeft nu voorlopig nog maar 79 zetels.

De UMNO is al aan de macht sinds Maleisië in 1957 onafhankelijk werd. Dat Mahathir nu een meerderheid heeft behaald, zou komen door een enorm corruptieschandaal rond investeringsfonds 1MDB waarbij Najib zou zijn betrokken. Het fonds had Maleisië vooruit moeten helpen, maar premier Najib - vroeger een mentee van Mahathir - zou hier persoonlijk honderden miljoenen dollars aan overgehouden hebben. Daarop keerde Mahathir, die het land zelf 22 jaar met harde hand had geregeerd, zich van zijn oude partij en Najib af.

Tegengewerkt door overheidsapparaat

In de aanloop naar de verkiezingen werd Mahathir door de overheid tegengewerkt. Zo veranderde het parlement de grenzen van de kiesdistricten en veranderde de verkiezingscommissie, die onafhankelijk had moeten zijn, de regels voor campagnemateriaal. Woensdagavond beloofde Mahathir al dat hij binnen een dag zal worden ingezworen als premier.