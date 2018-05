Knoops: Wel bewijs voor ontvoering Kroon

Volgens advocaat Geert-Jan Knoops van Marco Kroon is er wel degelijk bewijs dat de militair in Afghanistan ontvoerd is geweest. Tegenover de NOS zegt de raadsman dat hij een gedetailleerd document heeft ingezien met een beschrijving van het incident. De Volkskrant berichtte woensdag dat de Defensietop vermoedt dat Kroon de ontvoering verzonnen heeft.

In dat document staat volgens Knoops de beschrijving die Kroon al gaf van het incident. Op pad in Afghanistan werd hij aangehouden door een aantal mannen dat zich aangaf als lokale autoriteiten, waarna hij werd meegenomen en “gedetineerd is voor enige tijd”, zegt de advocaat. Omdat het om staatsgeheimen gaat, zijn de stukken volgens hem niet publiek. Het is niet bekend of het OM dit document in bezit heeft.

Ingewijden

De Volkskrant schrijft dat op basis van dertien gesprekken met ingewijden zou blijken dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Kroon ontvoerd en zwaar mishandeld is zonder dat iemand dat doorhad. Die bronnen zeggen tegelijkertijd niet helemaal uit te kunnen sluiten dat de militair de waarheid spreekt.

Verdedigen

Kroon kan zich niet verdedigen tegen de aantijgingen, zegt zijn advocaat, omdat hij een geheimhoudingsplicht heeft. Volgens Knoops is Kroon “zeer ontdaan” van de aantijgingen dat hij een leugenaar zou zijn.

Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) reageerde eerder op woensdag dat ze het vervelend vond dat de discussie rond deze zaak zich voornamelijk in de media afspeelt. Volgens de minister onderzoek justitie de zaak nog. “Laten we nou rustig afwachten wat er uit dat onderzoek komt. Tot die tijd kan ik er niets over zeggen.”