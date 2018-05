Klantenkring ING blijft groeien ondanks ophef om loonstijging topman

ING heeft er in het eerste kwartaal van dit jaar meer klanten bij gekregen, ondanks de ophef over de omstreden - en later ingetrokken - loonsverhoging van topman Ralph Hamers. Het klantenbestand van de bank groeide met 400.000 man naar 37,8 miljoen, blijkt uit de woensdag gepubliceerde kwartaalcijfers.

De stijging is grofweg even sterk als die in de afgelopen kwartalen. Sinds begin 2017 wist ING elke drie maanden tussen de 300.000 en 500.000 nieuwe klanten aan zich te binden.

Zo bezien heeft ING toch weinig last van het schandaal rondom Hamers’ salarisstijging. Daar leek het begin maart nog wel op, nadat bekend was geworden dat de bank van plan was de beloning van de directeur met 50 procent te laten stijgen, tot 3 miljoen euro per jaar.

De bank gaf toe dat boze klanten daarna overstapten naar ‘duurzame’ concurrenten als Triodos en ASN. Hoeveel het er precies waren, zei ING niet. Ook in de politiek was de verontwaardiging groot: minister Wopke Hoekstra van Financiën reageerde fel. Uiteindelijk draaide de bank de loonsverhoging terug.

In vergelijking met een jaar eerder zag ING de winst afgelopen kwartaal stijgen met 7,2 procent, naar 1,2 miljard euro. Ook de omzet viel hoger uit dan in 2017. ING, dat in januari nog een meerderheidsbelang nam in het Nederlandse betalingsbedrijf Payvision, ontving in de eerste drie maanden van het jaar 4,5 miljard euro.

Voor de beurskoers van ING leken de kwartaalcijfers woensdagmorgen weinig uit te maken. Na opening van de Amsterdamse AEX-index bleef het aandeel ING rond de 13,90 euro schommelen, de slotkoers van dinsdag.