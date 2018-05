Karina Canellakis eerste vrouwelijke chef-dirigent bij Nederlands symfonieorkest

Het Radio Filharmonisch Orkest krijgt als eerste Nederlandse symfonieorkest een vrouwelijke chef-dirigent. De 36-jarige Amerikaanse dirigent Karina Canellakis zal per september 2019 vier jaar lang verbonden zijn aan het orkest, maakte het woensdag bekend. Ze volgt dan Markus Stenz op.

In maart dirigeerde Canellakis al bij het Radio Filharmonisch Orkest. Dat optreden werd zeer succesvol ontvangen. Musici riepen op om haar als chef-dirigent uit te nodigen, aldus het orkest. Canellakis zegt in een verklaring: “Het is liefde op het eerste gezicht, meteen vanaf de eerste repetitie.”

Canellakis zal in haar eerste seizoen (2019-2020) vijf producties dirigeren. In de volgende drie seizoenen gaat ze per jaar tien producties leiden. In 2019 treedt ze ook op met het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Roland Kieft, algemeen directeur van de Stichting Omroep Muziek, waar het RFO onder valt, zegt in een verklaring dat met de benoeming van Canellakis een zoektocht van twee jaar succesvol wordt afgesloten: “De concerten in maart jongstleden behoren tot de beste die ik in de afgelopen jaren gehoord heb.”

‘Ik zal nooit een man worden’

Vrouwen als dirigent zijn tot nu toe een zeldzaamheid bij de vooraanstaande orkesten in Nederland. Tegen NRC zei Canellakis daarover in april:

“Wacht maar af. Over twintig jaar zullen er vrouwelijke dirigenten zijn die net zo wereldberoemd zijn als Rattle en Nelsons nu. Ik durf zelfs te beweren dat ik ze al ken, maar ze zijn nu nog jong en aanstormend. En er is ook nog nét een oudere generatie actief die moeite heeft met ons. Maar uiteindelijk is de muziek groter dan wij, en al helemaal groter dan ons man- of vrouw-zijn. Ik ben ik. Ik zal nooit een man worden, noch er op één lijken. Maar ik dirigeer wel.”

Canellakis groeide op in New York en komt uit een muzikale familie. Haar moeder is pianiste, haar vader dirigent en haar broer cellist. Zij studeerde viool aan het Curtis Institute of Music in Philadelphia.

Na haar studie was Canellakis twee jaar lang de assistent van Jaap van Zweden bij het Dallas Symphony Orchestra. Daar viel ze een aantal keer in voor Van Zweden, wat haar doorbraak betekende. Van Zweden was van 2006 tot 2012 zelf chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest.

Sinds enkele jaren dirigeert ze ook opera’s, zoals Le nozze di Figaro bij het Curtis Opera Theatre in het Kimmel Center en Die Zauberflöte bij Opernhaus Zürich in 2016.