Utrecht wordt wakker op deze stralende zondagochtend. Het centrum is nog stil. Af en toe komt er een jogger langs. Zwarte joggingbroek en comfortabel shirt, al dan niet een soepele tred, het is een vertrouwd beeld.

Dan komt zij om de hoek. Een markante verschijning, de kleurrijke sportkleding mooi sluitend om haar welgevormde lichaam. Ik kijk. Zij ook.

Naar haar weerspiegeling in een winkelruit. Helemaal naar wens.

