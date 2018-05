Israël meldt middernachtelijke Iraanse raketaanval op Golan

Iran heeft vanuit Syrië zo’n twintig projectielen afgevuurd op militaire posities van Israël op de Golanhoogten, meldt het Israëlische leger. Daarbij is beperkte schade aangericht, maar zijn voor zover nu bekend geen gewonden gevallen. Israël heeft de aanval volgens Syrische staatsmedia direct beantwoord met een nieuwe raketaanval op doelen in Syrië.

De Israëlische legerwoordvoerder Jonathan Conricus vertelde aan journalisten van onder meer The Guardian en Reuters dat er een aantal Iraanse raketten is onderschept:

“Om ongeveer tien minuten na middernacht hebben strijdkrachten behorend tot het Iraanse leger zo’n twintig projectielen - waarvan de meeste waarschijnlijk raketten, maar dat moet nog worden vastgesteld - afgevuurd op de voorste posities van het Israëlische leger op de Golanhoogten [...] Een aantal van die raketten is onderschept door het luchtafweersysteem Iron Dome.”

Eerder op de avond was het luchtalarm afgegaan op de Golanhoogten. Dat is een heuvelachtig gebied dat Israël in de Zesdaagse oorlog van 1967 grotendeels veroverde op Syrië en sindsdien bezet houdt. In het noorden van Israël waren woensdag uit voorzorg ook al de schuilkelders geopend.

Vergeldingsactie

Als de aanval inderdaad heeft plaatsgevonden zoals Israël nu meldt zou het volgens The Guardian de eerste keer zijn dat Iran direct raketten heeft afgevuurd op Israëlische strijdkrachten op de Golanhoogten.

Het Syrische leger meldt volgens Reuters dat Israël vlak na de aanval raketten heeft afgevuurd op doelen Syrië, zonder daarbij specifieke locaties te noemen. Ook zou Israël aanvallen met gevechtsvliegtuigen hebben uitgevoerd bij de Syrische stad Baath. De Israëlische legerwoordvoerder Conricus zei al dat Israël gelijk een vergeldingsactie had ondernomen, maar liet in het midden hoe.

De Iraanse aanval was hoogstwaarschijnlijk al een vergelding voor de raketaanval van Israël op een Iraanse legerbasis in Syrië dinsdagavond. Volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten kwamen daarbij vijftien mensen om het leven, onder wie acht Iraniërs.

Opgezegde Iran-deal

Die beschietingen kwamen enkele uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump had bekendgemaakt dat zijn land de nucleaire deal met Iran opzegt.

Trump tekende dinsdag een decreet, waarmee hij een einde maakte aan de viermaandelijkse opschorting van Amerikaanse sancties tegen Iran. Europa probeert nog te redden wat er te redden valt, maar zonder de VS staat het na jarenlange onderhandelingen in 2015 tot stand gekomen akkoord op losse schroeven.

Israël heeft zich altijd fel verzet tegen de nucleaire deal met Iran en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu prees Trump na het bekend worden van zijn besluit dan ook voor zijn standvastigheid.

Ivanka Trump en haar man Jared Kushner, de dochter en schoonzoon van president Trump, gaan over enkele dagen naar Israël om de opening van de omstreden nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem bij te wonen.