‘Iraanse doden bij Israëlische raketaanval in Syrië’

Een Syrische wapenopslag van de Iraanse Republikeinse Garde is dinsdag doelwit geweest van een Israëlische luchtaanval waarbij minstens vijftien doden zijn gevallen. Onder de doden zouden acht Iraniërs zijn. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) woensdag. De aanval, die zou zijn uitgevoerd door Israël, vond plaats ten zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus.

Het Syrisch Observatorium, dat vanuit het Verenigd Koninkrijk het aantal doden en gewonden op Syrisch grondgebied bijhoudt, meldt dat de wapenopslag werd geraakt met raketten. Persbureau Reuters kon dit woensdag niet direct bevestigen.

De aanval van dinsdagavond (Nederlandse tijd) kwam twee uur nadat de Amerikaanse president Trump bekendmaakte dat de Verenigde Staten uit de Irandeal stappen. Nadat Trump het nieuws officieel bevestigde, zouden al twee raketten van Israëlische komaf naar beneden zijn gehaald door de Syrische luchtverdediging, aldus Reuters op basis van Syrische staatsmedia. Israëlische autoriteiten weigerden tot dusver te reageren.

Lees ook: De VS stappen uit het akkoord omdat er „sluitend bewijs” is dat Iran zich niet aan afspraken hield

Bij een luchtaanval nabij de Syrische stad Homs door Israëlische gevechtsvliegtuigen kwamen vorige maand nog zeven Iraanse militairen om het leven. Iran hield Israël toen voor de aanval verantwoordelijk en zwoer terug te zullen slaan, aldus Reuters. Experts verwachten dat de spanningen in de regio de komende tijd nog verder zullen toenemen vanwege de terugtrekking van de VS uit de Irandeal.

‘Slechtste deal allertijden’

Trump noemde de Irandeal al vaker “de slechtste deal aller tijden” omdat Iran zich niet aan zijn afspraken zou hebben gehouden, maar wel geniet van de verlichting van internationale sancties opgelegd door de VS, Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. Iran zou tegen de afspraken in toch werken aan de ontwikkeling van een kernwapen.

Trump krijgt in zijn kritiek bijval van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Israël, een aartsvijand van Iran, is altijd al fel tegen de deal gekant geweest. Woensdag sprak Netanyahu in Moskou met de Russische president Poetin, een bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad, over de militaire acties in Syrië. Iran heeft Assad en zijn leger altijd gesteund.