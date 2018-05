‘Hotline’ Japan en China moet militaire confrontaties voorkomen

Japan en China stellen een directe telefoonverbinding in om toekomstige militaire confrontaties op zee of in de lucht te voorkomen. Tijdens een publieke ceremonie in Tokio tekenden de Japanse minister-president Shinzo Abe en de Chinese premier Li Keqiang woensdag een verdrag dat de verbinding mogelijk maakt, meldt Reuters.

De twee grootmachten voerden al tien jaar lang gesprekken over de telefoonlijn, die hun hooggeplaatste militairen direct met elkaar in verbinding stelt bij incidenten met oorlogsschepen of vliegtuigen. Nu de overeenkomst getekend is, wordt de telefoonverbinding binnen dertig dagen in gebruik genomen.

Naast de ‘hotline’ legden China en Japan in het verdrag vast dat er een mechanisme komt dat communicatie tussen hun marineschepen mogelijk maakt. Ook zullen militaire leiders van beide landen regelmatig samenkomen voor overleg.

Op gespannen voet

De buurlanden leven al sinds de Tweede Wereldoorlog, toen Japan delen van China bezette, op gespannen voet. De situatie verergerde toen Tokio in 2012 de Senkaku-eilanden (in China bekend als Diaoyu-eilanden) nationaliseerde. China meent ook recht te hebben op de kleine onbewoonde eilanden in de Oost-Chinese Zee. Hierdoor werd toentertijd het overleg over de hotline stopgezet.

Maar recentelijk werden de gesprekken weer opgepakt en verbeterde de verhouding. De diplomatieke relaties in Oost-Azië zijn volop in beweging nu de spanningen over het nucleaire programma van Noord-Korea verminderen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoette afgelopen week de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Chinese president Xi Jinping. De Verenigde Staten en Noord-Korea bereiden een historisch topoverleg voor tussen hun beide leiders Donald Trump en Kim.

Het hotline-verdrag volgde op een topontmoeting tussen Abe, Li en Moon eerder deze woensdag - het eerste overleg tussen de drie landen in 2,5 jaar. Het gemeenschappelijke doel van de Oost-Aziatische landen is het nucleaire programma van Noord-Korea te stoppen.