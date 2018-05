Het lijkt toch te lukken: er is een koper voor Hema

Een beursgang van Hema, iets waar de topman een beetje van droomde, gaat er niet komen. „Persoonlijk” zou Hema-bestuursvoorzitter Tjeerd Jegen een beursgang „heel mooi” vinden, zei hij anderhalf jaar geleden tegen NRC. Hema als volksaandeel? „Ja!”

Maar Hema (11.000 werknemers) gaat niet naar de beurs. De winkelketen staat op het punt te worden verkocht aan een Belgische investeringsmaatschappij: Core Equity. Dat meldde De Telegraaf woensdag. Twee ingewijden bevestigen de berichtgeving tegen NRC.

Hema staat al een tijdje te koop. De Britse investeringsmaatschappij Lion Capital is al ruim tien jaar de eigenaar en wil er dolgraag vanaf. Afgelopen september werd aangekondigd dat Hema en Lion de „strategische opties” gingen onderzoeken. Bankiers van Credit Suisse waren aangesteld om de boel in goede banen te leiden.

Hema toonde zich in de aankondiging optimistisch: de prestaties waren „consistent verbeterd” en er was „succesvolle internationale groei”. Desondanks bleef het echter lang stil. Het Financieele Dagblad berichtte in december dat er twee geïnteresseerde kopers waren, maar meldde vorige maand dat die weer waren afgehaakt.

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers, vier weken geleden, herhaalde Tjeerd Jegen nog maar eens wat de mogelijkheden waren: verkoop aan een nieuwe eigenaar, of een beursgang. Maar dit keer bleef het niet bij deze twee bekende opties. Jegen voegde nog een derde potentiële uitkomst toe: „Óf de huidige eigenaar besluit met ons door te gaan.” Het wil totaal niet vlotten met het verkoopproces, maakten bronnen rond het bedrijf uit deze toevoeging op. Maar naar nu blijkt is een verkoop toch dichtbij.

Lees meer over de verkoopplannen: Het is nu officieel: Hema staat te koop

Core Equity heeft naar verluidt 1 miljard euro over voor Hema. Dat is minder dan de ruim 1,1 miljard euro die Lion Capital in 2007 voor de winkelketen betaald heeft. En het is heel veel minder dan het bedrag waarvoor Hema in 2011 bijna aan supermarktketen Ahold was verkocht. Lion wilde destijds 1,35 miljard euro hebben, zeggen ingewijden. De onderhandelingen met Ahold zijn destijds stukgelopen op enkele tientallen miljoenen.

Hema, Lion Capital en Core Equity geven geen commentaar.

Jonge speler

Hema lijkt daarmee opnieuw terecht te komen bij een relatief jonge speler in het investeringswezen. In 2007, toen Lion Capital de keten kocht, bestonden de Britten nog maar twee jaar. Core Equity, de vermoedelijke nieuwe eigenaar, is nu ongeveer tweeënhalf jaar oud. Het fonds werd opgericht door vier oud-werknemers van de grote Amerikaanse investeerder Bain Capital.

Echt actief is Core pas sinds begin dit jaar. In de afgelopen maanden haalde de maatschappij iets meer dan een miljard euro aan investeringskapitaal op. Dat geld wil het Brusselse fonds verdelen over drie of vier beleggingen. Hema zou de tweede zijn. Eind maart kocht Core al ID Verde, een tuinbouwbedrijf en landschapsinrichter uit Frankrijk, voor een onbekend bedrag.

Het is Core daarbij niet te doen om snelle winst, beweert het fonds zelf. De vier oprichters werkten zelf jarenlang in de private equity en zagen hoe hevig investeerders onder druk staan om hun beleggingen „in zo kort mogelijke tijd” weer te verkopen. Core is van plan dat anders te doen, zo valt te lezen op de website. De maatschappij investeert voor de langere termijn en zegt voor minstens tien jaar in bedrijven te stappen.

„Waarom zou je een bedrijf verkopen dat je kent, met bestuurders waarmee je goed kunt opschieten en een strategie die je zelf hebt helpen opzetten”, zei mede-oprichter Thomas de Waen onlangs in gesprek met vakwebsite Private Equity International. „Waarom zou je zoiets inruilen voor een bedrijf waarvan je weinig weet, met een strategie die zichzelf nog niet heeft bewezen? Dat vind ik niet heel logisch.”

De toekomst van Hema is internationaal

Als de deal doorgaat, koopt Core Equity een bedrijf waarmee het langzaam weer wat beter lijkt te gaan. Over heel 2017 leed Hema nog ruim 30 miljoen euro verlies, maar over de laatste twee kwartalen van het jaar was er wel winst. Dat was voor het eerst in vier jaar tijd. De omzet is vorig jaar met 3,5 procent toegenomen naar 1,2 miljard euro. De extra opbrengsten komen vooral uit het buitenland, de omzet in Nederland groeide nauwelijks.

Drie veranderingen bij Hema droegen bij aan een betere omzet in Nederland en België. Lees ook: Hema ‘nieuwe stijl’ verkoopt beter

Hema moet „minder afhankelijk” worden van Nederland, zei topman Tjeerd Jegen eerder tegen NRC. De toekomst van Hema is internationaal. Hoezeer hij daarin gelooft, blijkt wel uit zijn Instagram-account. In de afgelopen drie maanden plaatste Jegen van foto’s van zichzelf in Hema-vestigingen in Frankrijk, Duitsland, Spanje en in de eerste winkel in Oostenrijk. Ook was hij Dubai. „#kannietwachten”, vermeldde Jegen in het bijschrift. Later dit jaar opent Hema daar zijn eerste winkels.

Hoeveel tijd Hema, Lion Capital en Core Equity nog nodig hebben om de verkoop af te ronden is onbekend. Volgens een ingewijde bevinden de onderhandelingen zich in een vergevorderd stadium en zijn de betrokken partijen de deal aan het „fijn slijpen”. Hema heeft steeds gezegd tegen de zomer met nieuws te komen. Dat lijkt het bedrijf wel te gaan halen.