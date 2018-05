Hema komt mogelijk in Belgische handen. Dat schrijft De Telegraaf op basis van vier bronnen rond de ophanden zijnde overname. De investeringsmaatschappij Core Equity Holdings zou interesse hebben getoond in het Nederlandse warenhuis, dat nu nog van de Britse private-equityonderneming Lion Capital is. Volgens twee bronnen is de deal bijna rond, volgens de twee anderen zou het nog een paar weken kunnen duren voor de handtekening wordt gezet. Zowel Hema als de Belgen wilden nog niet reageren tegenover De Telegraaf.

Lion Capital, dat Hema in 2007 kocht voor 1,1 miljard euro, heeft al jaren moeite om Hema te verkopen. Ook in 2010 deden de Britten een verkooppoging, aan Ahold, maar die ketste in 2011 af.

Het Brusselse Core Equity Holdings werd in 2015 opgericht door vier voormalige bestuurders van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Bain Capital. Vorig jaar haalde het ruim 1 miljard euro op. Hema zou pas de tweede aankoop worden van het private-equityfonds.

Nieuwe poging

In het najaar van 2017 maakte Lion Capital bekend dat Hema opnieuw te koop stond. Hema-topman Tjeerd Jegen maakte toen officieel bekend “de strategische opties voor de toekomst van Hema” te onderzoeken, inclusief verkoop en beursgang. Lion Capital had zakenbank Credit Suisse gevraagd de opties te onderzoeken.

Dat die verkooppoging niet bepaald vlotjes verloopt, bleek bij de presentatie van de cijfers van Hema in april. Toen sloot Jegen niet uit dat Lion Capital Hema helemaal niet meer zou verkopen. Wel zei hij dat er “duidelijke vordering” was geboekt.

Hema kruipt uit dal

Het gaat na enkele zware jaren eindelijk weer wat beter met Hema. In 2014 maakte het nog een verlies van 189 miljoen euro. Onder Jegen daalde dat tot 26,2 miljoen euro in 2016. Ook in 2017 bedroeg dat verlies nog ruim 30 miljoen euro, maar in de laatste twee kwartalen van 2017 kon het bedrijf weer zwarte cijfers melden. De netto omzet steeg tot een recordhoogte van 1,2 miljard euro in 2017.

De positieve resultaten zou de slagingskansen voor de nieuwe verkooppoging moeten vergroten. Echter, een maand geleden meldde Het Financieele Dagblad dat slechts twee kopers waren overgebleven in de tweede ronde, het minimum aantal voor competitie in een overnameproces. Het ging toen om het Britse Clayton Dubilier & Rice en een consortium van het Nederlandse Gilde en Alpinvest. Zij zouden de vraagprijs echter te hoog vinden. Hema schiep volgens hen te hoge verwachtingen over de toekomst. De groei van Hema zou slechts gelijk lopen met die van de economie.

Buitenlandse expansie

Vooral in het buitenland maakt Hema een groei door. In Frankrijk kwamen er in 2017 bijvoorbeeld twintig vestigingen bij, in Spanje drie. Vorige maand opende Hema zijn eerste winkels in Oostenrijk. In de zomer worden de eerste winkels in Dubai verwacht, waarna andere golfstaten moeten volgen. In totaal wil Hema 30 tot 35 winkels openen in de landen buiten Nederland waar het al actief is. Ook werden veel winkels in Nederland het afgelopen jaar opnieuw ingericht.

In 1984 opende Hema zijn eerste winkel in het buitenland, in België. Hema heeft nu meer dan 750 winkels, waarvan meer dan 200 in het buitenland. Het warenhuis, dat werd opgericht in 1926, heeft meer dan 19.000 medewerkers.