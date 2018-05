‘DWDD handelde zorgvuldig in zaak Jelle Brandt Corstius’

De Wereld Draait Door (DWDD) en presentator Matthijs van Nieuwkerk hebben niet onzorgvuldig gehandeld door zonder wederhoor Jelle Brandt Corstius te interviewen. Dat deden zij naar aanleiding van een publicatie in Trouw waarin Brandt Corstius stelde dat hij slachtoffer was van een verkrachting. Dat concludeert De Raad voor de Journalistiek woensdag. Het was voor de kijker “voldoende duidelijk” dat het in de uitzending oktober vorig jaar om het persoonlijke verhaal van Brandt Corstius ging.

Ook stelt de Raad dat uit de uitzending niet duidelijk blijkt dat het om tv-producent Gijs van Dam gaat. Van Dam had een klacht bij het journalistieke orgaan ingediend tegen Van Nieuwkerk en de hoofdredacteur van De Wereld Draait Door. Volgens de producent waren de beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres, die in de uitzending opnieuw werden herhaald door Brandt Corstius, zeer “ernstig”. De redactie van het programma had daarom van tevoren moeten onderzoeken of er wel een feitelijke grond was voor de aantijgingen, aldus Van Dam.

‘Verslaggeving van feiten niet voorop’

De Raad komt ook tot de conclusie dat Van Dam in de uitzending niet herkenbaar was en DWDD niet verplicht was om bij hem wederhoor te plegen. De uitzending ging namelijk niet over de schuldvraag, maar over de implicaties van de gebeurtenis. Daarbij stond het Van Nieuwkerk vrij om Brandt Corstius te ondervragen over zijn persoonlijke ervaringen: verslaggeving van de feiten stond niet voorop.

‘Deels onzorgvuldig’

De klacht tegen de redactie van de populaire talkshow is niet de eerste in de zaak die Van Dam bij de Raad indiende. Eind april oordeelde de instantie dat Trouw in zijn publicatie meer afstand had moeten nemen van de beschuldiging van Brandt Corstius. In de inleiding van het opiniestuk van 23 oktober had duidelijker moeten worden dat het niet om al bewezen feiten ging. Wel was het relaas ook in het geval van Trouw voldoende geanonimiseerd en handelde de krant niet onjuist door de ontkenning van Van Dam er niet bij te zetten. De publicatie was daarmee slechts ‘deels onzorgvuldig’.

In het opiniestuk zei Brandt Corstius dat hij “in het prille begin” van zijn tv-carrière was verkracht. Hij zei daarbij niet wie de dader was. Van Dam besloot om in een uitzending van Pauw later in oktober zelf naar buiten te treden. Hij was van mening dat, ondanks dat hij in Trouw niet bij naam was genoemd, hij herleidbaar was omdat Brandt Corstius doelde op het programma Barend & Van Dorp, waar beiden destijds werkten.