‘BMW roept ruim 300.000 auto’s terug in Verenigd Koninkrijk’

BMW gaat 312.000 auto’s in het Verenigd Koninkrijk terugroepen na onderzoek van het consumentenprogramma Watchdog, meldt de BBC woensdagmiddag. Bepaalde BMW’s kunnen volgens het programma plotseling stil komen te staan tijdens het rijden. In Nederland is momenteel geen terugroepactie bekend, zegt het bedrijf.

Het Duitse autobedrijf breidt daarmee een eerdere terugroepactie in het Verenigd Koninkrijk vrijwillig uit. Nadat een 66-jarige man eind 2016 om het leven kwam bij een auto-ongeluk, herriep BMW ruim 36.000 auto’s om onderzoek te doen naar de ‘B+ batterij connector’. De man probeerde een BMW-auto te ontwijken die door het defect zonder remlichten stil was komen te staan op een donkere weg. Het slachtoffer botste bij zijn uitwijkingsmanoeuvre tegen een boom.

In Nederland niks bekend

Onderzoek van het BBC-programma Watchdog toont volgens de BBC aan dat zulke problemen ook bij andere auto’s voor kunnen komen, die buiten de eerste terugroepactie vielen. In een verklaring zegt BMW tegen de Britse omroep de eerdere terugroepactie vrijwillig te verruimen om klanten gerust te stellen. Mocht er toch een terugroepactie komen in Nederland, dan neemt de Nederlandse divisie zijn verantwoordelijkheid en worden relevante procedures gestart, zegt het bedrijf.

Het gaat om auto’s uit de BMW 1-serie, de BMW 3-series, de Z4 en de X1, die tussen maart van 2007 en september 2011 geproduceerd zijn. Het tv-programma wordt woensdagavond uitgezonden.