Benoeming nieuwe topman Eneco komt ‘uit de lucht vallen’

De opvolging van de vertrokken bestuursvoorzitter Jeroen de Haas vormt een bron voor nieuwe conflicten bij Eneco. Het energiebedrijf, dat als gevolg van een naderende overname al ernstig verdeeld is, meldde woensdag de voordracht van Ruud Sondag (55) als nieuwe topman. De aanwijzing van de voormalige bestuursvoorzitter van afvalverwerker Van Gansewinkel leidde direct tot een fel protest van de centrale ondernemingsraad (COR) die zich „overvallen voelt” door het bericht van de raad van commissarissen.

De COR heeft volgens een woordvoerder vorige week nog met de commissarissen afgesproken dat de personeelsvertegenwoordiging zou worden betrokken bij de selectie. „Die afspraken zijn zelfs schriftelijk vastgelegd. Dan komt nu na een volstrekt onduidelijke procedure opeens deze naam uit de lucht vallen”.

Op 25 mei vindt een buitengewone aandeelhoudersvergadering plaats naar aanleiding van de benoeming van Sondag die eerder ook bij Nedlloyd werkte. Tijdens die bijeenkomst van de aandeelhouders, 53 Nederlandse gemeenten, zal zijn voordracht „omgezet worden in een formele benoeming en dan per direct ingaan”, aldus de verklaring van Eneco (omzet 2,6 miljard euro, 3.500 werknemers).

Volgens de COR wordt op die manier voorbij gegaan aan het recht om advies te geven. Een woordvoerder van Eneco geeft echter aan dat alle gebruikelijke procedures worden gevolgd. „De ondernemingsraad kan tot uiterlijk 21 mei advies uitbrengen.”

Machtsstrijd

Binnen Eneco woedt al maanden een machtsstrijd waar directie, commissarissen, aandeelhouders en ondernemingsraad beurtelings tegenover elkaar staan. Aanleiding is het voornemen van een ruime meerderheid van de aandeelhouders vorig jaar om het bedrijf, geschatte waarde 3 miljard, te verkopen.

Aanvankelijk stonden directie en commissarissen gezamenlijk tegenover de aandeelhouders in hun streven om het relatief duurzame karakter van het bedrijf te behouden. Een verkoop aan de hoogste bieder zou dat karakter in gevaar kunnen brengen en directie en commissarissen wilden een vetorecht. Na mediation eerder dit jaar bleken echter commissarissen en aandeelhouders meer op één lijn te zitten. De ontstane wig tussen directie en commissarissen was uiteindelijk aanleiding voor bestuursvoorzitter Jeroen de Haas om op te stappen.

De kritiek van de COR behelst de procedure, niet de persoon Sondag, benadrukt een woordvoerder in een toelichting woensdag.

Maar hij wijst wel op de centrale rol die de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (D66) speelt. Sondag is sinds vorig jaar commissaris is bij het Rotterdamse Havenbedrijf waarvan de gemeente eigenaar is. En Rotterdam is ook de grootste aandeelhouder van Eneco. Als voorzitter van de aandeelhouderscommissie voert Visser ook de regie bij de verkoop van Eneco. Rotterdam is met 33 procent de grootste aandeelhouder van Eneco.

Een woordvoerder van het energiebedrijf benadrukt echter dat de voordracht volledig uit de commissarissen voortkomt en dat de aandeelhouders bij Sondags voordracht geen rol hebben gespeeld.

Stap naar Ondernemingskamer

De nieuwe splijtzwam tussen ondernemingsraad en bedrijf ontstaat op een moment dat de COR de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam om een onderzoek heeft gevraagd naar het beleid van de commissarissen. Inzet van de COR is het vertrek van president-commissaris Edo van den Assem en de commissarissen Marike van Lier Lels en Mirjam Sijmons. Ook is het verzoek aan de Ondernemingskamer, die op 13 juni daarover een zitting houdt, dat er twee commissarissen met speciale bevoegdheden worden benoemd.

De afgelopen weken is er tussen commissarissen en ondernemingsraad nog getracht om tot een compromis te komen, maar nu lijkt de kans op zo’n ‘minnelijke’ regeling kleiner dan ooit. „Daar geef ik nu geen commentaar op”, zegt de Eneco-woordvoerder.