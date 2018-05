Battaglin van LottoNL-Jumbo wint vijfde etappe Giro

De vijfde etappe van de Giro d’Italia is gewonnen door Enrico Battaglin van het Nederlandse LottoNL-Jumbo. In de sprint bergop versloeg Italiaan Battaglin zijn landgenoot Giovanni Visconti en Portugees José Goncalves.

Australiër Rohan Dennis behoudt zijn roze trui, Dumoulin volgt met een seconde verschil. De Nederlander Maurits Lammertink werd achtste. De glooiende etappe ging van de Siciliaanse steden Agrigento naar Santa Ninfa, een rit van 153 kilometer.

Donderdag is de derde en laatste rit op Sicilië.

Dodelijk ongeluk

De Giro startte tien minuten later dan gepland. Kort voor aanvang negeerde een automobilist een stopteken bij een wegafzetting en botste daarna op een motorrijder. De motorrijder is per helikopter afgevoerd en overleed in het ziekenhuis.