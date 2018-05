Ahold Delhaize verlengt bescherming tegen overnames tot 2033

Ahold Delhaize verlengt een beschermingsconstructie om ongewenste investeerders buiten de deur te houden. De verdedigingswal blijft overeind tot eind 2033, maakte het supermarktconcern woensdag bekend. Het bedrijf nam het besluit ondanks de wens van sommige aandeelhouders eerst over de verlenging te stemmen.

De verdedigingswal bestaat uit een overeenkomst tussen Ahold Delhaize en een speciale stichting, die in geval van nood in één klap een groot deel van de Ahold-aandelen kan kopen. De afspraak tussen het concern en deze zogenoemde Stichting Continuïteit Ahold Delhaize (SCAD) bestaat sinds 2003 en loopt dit jaar af op 15 december. Nu blijft de constructie dus nog ruim vijftien jaar langer van kracht.

Met de constructie kan Ahold Delhaize voorkomen dat het tegen zijn zin in handen valt van een ander bedrijf - een zogeheten vijandige overname. Het anti-overnameschild is beter voor de continuïteit van het bedrijf, maar niet per se voor de aandeelhouders. Als de kans op een overname wél aanwezig is, drijft dat de prijs van de Ahold-aandelen immers op.

‘Gifpil’

Over de eventuele verlenging van de beschermingswal was de afgelopen maanden veel discussie. Ahold Delhaize vindt dat het een zaak is tussen het bestuur en de SCAD. Daarom is toestemming van de aandeelhouders niet vereist, redeneert het bedrijf.

De Franse activistische aandeelhouder CIAM vindt echter dat de constructie de beurswaarde van Ahold Delhaize omlaag drukt. CIAM wil af van de “gifpil”, zoals het fonds het verdedigingsmechanisme noemt. Als aandeelhouders niet over verlenging van de constructie mogen meebeslissen, zou dat volgens de Fransen “onwettig” zijn. De Vereniging van Effectenbezitters schaarde zich vorige maand achter CIAM.

Hoewel de verlenging nu dus een feit is, zitten de ontevreden aandeelhouders niet helemaal zonder inspraakmogelijkheden. Mocht het verdedigingsmechanisme in werking treden, dan krijgen ze binnen een jaar de kans te stemmen over intrekking van de aan de SCAD verkochte aandelen. Daarmee zou de beschermingsmuur dus in elkaar storten. Ahold Delhaize heeft de inspraakmogelijkheid naar eigen zeggen ingebouwd als reactie op de kritiek van de aandeelhouders.

Vorige maand dreigde CIAM naar de rechter te stappen als Ahold Delhaize zijn aandeelhouders niet zou laten stemmen over de verdedigingswal. Tegenover persbureau ANP laat het fonds weten de aankondiging van het supermarktbedrijf momenteel nog te bekijken.