Zalando groeit onverschrokken door ten koste van de winst

Zalando zet zijn onafgebroken omzetgroei ook in 2018 door. In het eerste kwartaal zette de online kledingwinkel 1,2 miljard euro om, 22 procent meer dan een jaar geleden (980 miljoen euro). Zo voldoet de Duitse webwinkel aan zijn eigen groeiverwachting van 20 tot 25 procent per jaar. “Groei is onze topprioriteit”, zei topman Rubin Ritter dinsdag in een persbericht.

Zalando zag zijn ‘actieve’ klantenbestand (ten minste één order geplaatst in de laatste twaalf maanden) groeien met 16,7 procent naar 23,9 miljoen. Zij doen bovendien een recordaantal van vier aankopen per bezoek, tegenover 3,6 in dezelfde periode vorig jaar. Al geven ze gemiddeld wel iets minder uit per afgerekende winkelwagen (60,3 tegen 63 euro).

De sterke groei gaat wel ten koste van de winst. Het nettoresultaat bleef sterk achter met een verlies van 15 miljoen euro, tegen 5,1 miljoen euro winst in de eerste drie maanden van 2017.

Groei ten koste van winstgevendheid

Door investeringen in distributie en leveringen kwam het bedrijf uiteindelijk in de rode cijfers terecht. Ook de groei van het personeelsbestand is opvallend groot. Aan het einde van het eerste kwartaal in 2018 werkten bijna 15.500 mensen voor Zalando, tegen 12.500 een jaar eerder. Eerder dit jaar meldde de Belgische zakenkrant De Tijd dat het bedrijf van plan is een groot distributiecentrum in Nederland te openen, goed voor 1.500 banen.

De webwinkel, die in vijftien Europese landen actief is, wil groeien om nieuwe markten aan te boren. Zo begon het dit jaar met een langverwacht ‘beauty’-segment, zoals make-up en huidverzorgingsproducten. Die zijn vooralsnog alleen in Duitsland beschikbaar. Ritter noemt de lancering “veelbelovend”.

Terwijl de kledingzaken in de winkelstraten het moeilijk hadden, heeft Zalando sinds zijn oprichting in 2009 een enorme groei laten zien. Bedroeg de omzet in 2011 nog 510 miljoen euro, in 2015 was die gegroeid naar 3 miljard euro, en in 2017 4,5 miljard euro. Ook maakt de online webwinkel sinds 2014 winst. In 2017 daalde die wel (101,6 miljoen euro) ten opzichte van 2016 (120,5 miljoen euro).