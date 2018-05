Waarom Italianen niet aan terreur denken bij ontvlammende bussen

Struinen langs het Colosseum, de Trevifontein of de Sint-Pietersbasiliek is niet zonder gevaren. Maar in de Italiaanse hoofdstad is niet dezelfde angst terug te vinden als in andere grote, Europese steden. Romeinen vrezen namelijk geen ongenode bezoekers die met messen zwaaien, of obscure busjes die op menigten inrijden. Zij vrezen het ov-bedrijf Atac.

Hoe kan het dat er in hartje Rome een bus ontploft, maar geen Italiaan aan terrorisme denkt? Dat vroeg de Italiaanse journalist Raffaella Menichini zich af. Dit heeft te maken met de regelmaat waarmee het gebeurt, concludeerde ze nadat ze zich tot Twitter wendde.

In Rome is de hashtag #flambus namelijk in zwang geraakt, omdat er zo vaak bussen plotseling ontvlammen. Het woord slaat op Trambus, de oude naam van Atac, en werd trending nadat de in vijf maanden zeker negen Atac-bussen plotseling in vlammen opgingen. Vorig jaar eindigden volgens de BCC zelfs 22 bussen in as. Op Twitter zijn onder de hashtag tientallen beelden te zien van bussen die plots vlam lijken te vatten.

Op beelden van Enrico Tolomei is te zien hoe vlammen uit de bus slaan.

David Jones was pas net in Rome toen hij een ontplofte bus trof.

Ook Nederlandse inwoners van Rome zijn op de hoogte van de hashtag.

Fabio Galletti heeft zin in de karaoke, waar hij Atac toe wil zingen.

Fabio_Galletti Fabio Galletti

‘Cause we got the fire, fire, fire, yeah we got the fire fire fire And we gonna let it burn burn burn burn (Ellie Goulding feat. Virginia Raggi) #flambus #ATAC We’ll be raising our hands, shining up to the bus‘Cause we got the fire, fire, fire, yeah we got the fire fire fire And we gonna let it burn burn burn burn (Ellie Goulding feat. Virginia Raggi) #atacKaraoke 8 mei 2018 @ 18:01 Volgen

De Romeinse Maria heet alle toeristen welkom, want “in geen enkele andere stad kan je iedere dag genieten van de emoties die #flambus voortbrengt”.

‘Bussen helaas vrij oud’

Volgens Atac zijn de bussen “spijtig genoeg gemiddeld vrij oud”. Het bedrijf zegt maatregelen te hebben genomen om de veiligheid te verbeteren. Het aantal branden zou dit jaar zelfs met een kwart zijn afgenomen - naar negen bussen in vijf maanden dus. Vakbonden hebben reizigers en chauffeurs inmiddels opgeroepen voorzichtig te zijn in de bussen. Een woordvoerder zei tegen de BBC: