Verpleeghuizen geven al geld uit – vraag is hoevéél

Het was het meest concrete, als ook het meest omstreden bedrag tijdens de lange kabinetsformatie vorig jaar: de 2,1 miljard euro om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

Concreet, omdat de opbouw van het bedrag voor de komende jaren vrij precies door Zorginstituut Nederland was vastgelegd. En omstreden omdat de miljardeninvestering vooral door de vórige bewindspersoon van Volksgezondheid – staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) – was doorgedrukt. En nu waren de formerende partijen, zónder de PvdA, ineens aan deze grote budgettaire hap gebonden. Het zorgde tijdens de formatiebesprekingen voor de nodige spanningen en betekent voor de overheidsfinanciën aanmerkelijk minder ruimte dan men had gehoopt.

De 2,1 miljard was al door het vorige demissionaire kabinet op Prinsjesdag ingeboekt. Voor dit jaar is de eerste tranche van 577 miljoen beschikbaar voor de verpleegzorg. Nu 2018 ruim vier maanden oud is, is de vraag gerechtigd: wat is van dat bedrag al uitgegeven en waaraan?

„Ik moet helaas constateren dat ik weinig verbeteringen merk”, zegt Monique Kempff van NU ’91, een beroepsorganisatie voor verpleegkundigen. „Ik heb nog niemand horen zeggen: ik heb er drie leuke nieuwe collega’s bij.” Bestuurder Jurjen Sponselee van zorginstelling Het Spectrum in Dordrecht zegt dat hij voor zijn twee locaties al wel extra mensen heeft aangesteld. „Ongeveer dertig gastvrouwen en twee bewegingsagogen.” Het Spectrum heeft dit jaar 970.000 euro extra te besteden.

Het hangt er nogal vanaf wie je het vraagt, beaamt Carin Gaemers die twee jaar geleden samen met journalist Hugo Borst een alarmerend manifest schreef over de toestand in de ouderenzorg. „Het beeld is heel divers”, zegt Gaemers, die uit de hoek van de cliëntenraden komt. Verplegend personeel schetst een somberder beeld dan hun bestuurders, is ook haar indruk. Ze ziet nog een onderscheid. „Kleinere huizen zijn vaak al wel in staat om personeel te werven, grote zorginstellingen niet. Daar gebeurt nog niet zo heel erg veel.”

Dat bestrijdt Ronald Schmidt, bestuurslid van de Amsterdamse zorginstelling Cordaan, een van de grootste in het land. „Wij hebben al 44 nieuwe mensen kunnen aannemen, vooral gastvrouwen. Daarnaast starten er dit jaar nog honderd zij-instromers. Dus we doen wel zeker wat met het extra geld.” Cordaan – omzet in 2016: 340 miljoen euro – heeft dit jaar 5 miljoen extra te besteden.

Wel erkennen alle betrokkenen dat de arbeidsmarkt lastig is: laag gekwalificeerde ‘zorgassistenten’ zijn nog wel te vinden, maar beter opgeleide verpleegkundigen en artsen zijn lastiger. Schmidt van Cordaan weet ook dat de arbeidsmarkt in een grote stad als Amsterdam met meerdere grote ziekenhuizen en andere verpleeginstellingen bijzonder lastig is. „De concurrentie is moordend.”

Aan de hand van een steekproef met tien begrotingsposten volgt NRC dit jaar de investeringsbeloften van het nieuwe kabinet. Tien plannen ter waarde van ruim 2,6 miljard euro. Wanneer komt dat geld vrij en hoe wordt het precies besteed? We rapporteren elke maand. In dit artikel: de verpleeghuiszorg (577 miljoen)

Of het nu lukt om personeel aan te nemen of niet, het geld is in elk geval beschikbaar. Het gros van de pot van 577 miljoen euro – 435 miljoen – is verwerkt in de verpleeghuistarieven. Dat betekent dat de zorgkantoren meer betalen voor de zorg die zij namens de verzekeraars bij zorginstellingen inkopen. „De tarieven zijn met ruim 5 procent verhoogd”, aldus een woordvoerder van minister Hugo de Jonge (CDA). Daarmee hebben de verpleeghuizen „de financiële armslag gekregen die nodig is om extra personeel aan te trekken”. Maar of dat dan meteen door alle verpleeghuizen ook is gedaan, is lastig vast te stellen. Voor het ministerie is het nog te vroeg om een overzicht te geven.

Een vorige maand verschenen publicatie van Actiz, de branchevereniging van zorginstellingen, schetst een positief beeld. Er is wel degelijk geld uitgegeven aan extra personeel. Uit interviews met 45 zorgbestuurders trekt een scala aan nieuwe collega’s voorbij: „huiskamerbegeleiders”, „handen aan het bed”, „gastvrouwen”, „facilitair assistenten”. De meesten daarvan worden ingezet om de bewoners in de gezamenlijke leefruimten extra aandacht te geven. Denk aan: spelletjes doen, koffie drinken – en ook: aardappels schillen.

Veel bestuurders zeggen ook te willen investeren in technologische faciliteiten die het werk voor het personeel verlicht en de aandacht voor bewoners moet vergroten zoals slimme sensoren op slaapkamers en tovertafels met neurologisch verantwoorde spelletjes voor dementerenden.

Monique Kempff (NU ’91) vreest dat zorginstellingen aandringen op dit soort zogenoemde robotica en domotica omdat die gemakkelijker zijn in te kopen dan extra personeel is aan te stellen. Ze vindt dat een zorgwekkende ontwikkeling. „Er bestaan geen machines die een wasbeurt kunnen geven. Er zijn altijd mensen nodig.”

Minister De Jonge vindt eveneens dat zorginstellingen niet te veel prioriteit aan technologische foefjes moeten geven. Het geld – zíjn geld – is echt vooral bestemd voor meer medewerkers. Kort vóór de publicatie van Actiz formuleerde De Jonge voor volgend jaar een aantal harde voorwaarden voor de besteding van de extra middelen. Het extra geld verdubbelt in 2019 van 577 miljoen naar 1,2 miljard. Eén van die voorwaarden is dat 85 procent van het geld bedoeld is voor extra personeel. „Maximaal 15 procent” mogen de instellingen aan andere investeringen besteden.

Uit de cijfers van VWS blijkt dat de invoering van het nieuwe zorgkader voor de verpleeghuiszorg in de eerste jaren veel overheadkosten met zich meebrengt. Een kwart van de totale investering van 577 miljoen gaat dit jaar op aan ‘transitiekosten, uitvoeringskosten en implementatiekosten’. Het extra budget voor de verpleegzorg zal in vier flinke stappen oplopen van 435 miljoen dit jaar tot 2,1 miljard na 2021. Dan zullen er uiteindelijk 70.000 extra mensen in de verpleegzorg werkzaam moeten zijn. Een sector die vorig jaar volgens brancheorganisatie Actiz nog met een tekort van 10.000 mensen kampte. Volgens het ministerie van VWS zullen er dit jaar al wel 7.000 banen bijkomen.

Tien potjes van Rutte III

1. Politie 154 miljoen

Eind deze maand, belooft een woordvoerder van het ministerie van Justitie & Veiligheid, valt er meer te zeggen over de precieze besteding van de beloofde investeringen in de Nationale Politie. Van de 154 miljoen die hiervoor in 2018 is toegezegd is pas 100 miljoen door Financiën vrijgegeven.

2. Krijgsmacht 775 miljoen

Ruim een maand na de presentatie van de Defensienota is niet te zeggen hoe de structurele verhoging van het budget voor de krijgsmacht met 1,5 miljard euro – waarvan 775 miljoen al dit jaar – precies wordt besteed. Zo snel gaat dat niet. Het aantrekken van personeel en de aanschaf van groot materieel is „niet van vandaag op morgen gerealiseerd”, zo schreef minister Ank Bijleveld (CDA) er eerlijk bij. „Dit betekent ook dat we in de eerste jaren van deze kabinetsperiode nog niet het hele bedrag besteden dat voor die jaren beschikbaar is gesteld in het regeerakkoord.”

3. Basisonderwijs 280 miljoen

Nog altijd geen nieuws over de cao-onderhandelingen tussen de onderwijsbestuurders en de vakbonden die al maanden lopen. Uit dat overleg moet een akkoord komen over het doorgaan van de door het kabinet toegezegde loonsverhoging voor leraren in het basisonderwijs. Daarvoor staat 270 miljoen euro klaar.

Over het tweede investeringspotje dat wij volgen – 10 miljoen bedoeld om werkdruk in het primair onderwijs te verminderen – bereikte minister Arie Slob (ChristenUnie) in februari al wel een akkoord. Het eerste geld komt met ingang van komend schooljaar beschikbaar.

5. Sport 20 miljoen

De helft van de 20 miljoen is bedoeld voor de topsport – minister Bruno Bruins (VVD) heeft het al verschillende malen aangekondigd. De concrete verdeling zal hij naar verwachting deze maand bekendmaken.

De andere helft is voor de breedtesport. Twee miljoen daarvan is reeds toegezegd voor het energiezuiniger maken van sportaccommodaties.

Voor de resterende 8 miljoen werkt Bruins nog altijd aan een akkoord met de sportwereld. Hij streeft ernaar dit voor de zomer te kunnen sluiten.

6. Armoedebestrijding kinderen SZW 30 miljoen

Het potje met 30 miljoen voor de bestrijding van schulden en armoede bij gezinnen met kinderen ligt nog altijd op de plank bij het ministerie van Financiën.

7. Diplomatieke posten 10 miljoen

Van het ministerie van Buitenlandse Zaken nog geen bericht over de 10 miljoen – oplopend tot 40 miljoen – voor het diplomatieke netwerk.

8. Regionale knelpunten 250 miljoen

Van de 950 miljoen die het kabinet voor ‘regionale deals’ of ‘knelpunten’ heeft uitgetrokken is reeds 482 miljoen toegekend aan zes projecten: Zeeland, ruimtevaartcentrum Estec, ‘brainport’ Eindhoven, Rotterdam-Zuid, de BES-eilanden en het opruimen van nucleair afval. Andere economische regio’s die op de rest van de pot aanspraak willen maken zullen daar apart op moeten inschrijven.

Voor het zomerreces, verwacht het ministerie van Economische Zaken, zal Financiën de eerste middelen hiervoor beschikbaar stellen. Dat zal dan niet gaan om de 250 miljoen die in het regeerakkoord voor 2018 was toegezegd, maar om een eerste tranche van 150 miljoen.

9. Infrastructuurfonds 500 miljoen

Zoals we in de aflevering van vorige maand schreven strijden twee bewindspersonen op hetzelfde ministerie om de extra middelen die het kabinet heeft uitgetrokken voor het infrastructuurfonds. Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) wil vooral in asfalt investeren (wegen), staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) vooral in openbaar vervoer. Wie de nieuwsberichten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de gaten houdt ziet geregeld plannen verschijnen, maar heel concreet is de voor dit jaar uitgetrokken extra 500 miljoen nog niet verdeeld.

10. Natuur en waterkwaliteit 50 miljoen

Begin maart presenteerden beide ministers – van twee departementen – hun plannen voor de besteding van de middelen „enveloppe Natuur en Waterkwaliteit”. Die envelop bevat drie bedragen: 50 miljoen voor dit jaar, volgend jaar 125 miljoen en in 2020 nog eens 100 miljoen. Hoe de eerste bedragen worden uitgegeven moet blijken uit de Voorjaarsnota die eind deze maand verschijnt.