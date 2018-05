Twee doden na treinongeluk Beieren

Bij een botsing tussen een passagiers- en goederentrein in de Duitse deelstaat Beieren zijn maandagavond twee mensen om het leven gekomen. Veertien passagiers raakten gewond. Dat melden Duitse media.

Het ongeluk gebeurde buiten het station in de Duitse plaats Aichach rond half tien op maandagavond. Een trein van de Beierse Regiobahn botste op een stilstaande goederentrein. Daarbij kwam de machinist van de passagierstrein en een passagier om het leven.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend: de Duitse politie is een onderzoek gestart. Vanwege bergingswerkzaamheden is het gebied rond het station tot ten minste dinsdagmiddag afgesloten.