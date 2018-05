‘Trump trekt zich terug uit nucleair akkoord met Iran’

De Verenigde Staten trekken zich terug uit de nucleaire deal met Iran. Dat heeft de Amerikaanse president Trump dinsdag gezegd tegen zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron, meldt The New York Times. Het officiële schrappen van de Amerikaanse ondertekening wordt dinsdagavond pas bekendgemaakt.

Het nucleair akkoord werd in 2015 gesloten tussen Iran enerzijds en de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China anderzijds. Afgesproken werd dat het nucleaire programma van Iran louter civiele doelen zou dienen. Om te bewijzen dat er niet toch aan een atoombom werd gewerkt, moest Teheran 98 procent van haar voorraad verrijkt uranium opgeven en tweederde van haar centrifuges stilleggen.

Ook moest Iran inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) toelaten die moesten controleren of het land zich aan de afspraken hield. Dat is volgens IAEA steeds het geval geweest. De overige vijf ondertekenaars van de deal zijn voorstander van het in stand houden van het akkoord.

Sancties

In ruil hiervoor werden westerse sancties tegen Iran gefaseerd afgeschaft. Nu de VS zich terugtrekken uit het akkoord, zal Washington weer strafmaatregelen opleggen aan Iran. De Amerikanen zijn zelfs van plan aanvullende sancties op te leggen die voor het sluiten van de deal nog niet van kracht waren.

Dat kan ertoe leiden dat Teheran zich geheel of gedeeltelijk terugtrekt uit het akkoord. De overige vijf ondertekenaars zullen er alles aan doen om de deal te redden, desnoods zonder Amerikaanse steun. Eerder op de dag lieten Parijs, Londen en Berlijn weten nog vierkant achter het akkoord te staan.

Hoewel Trump al ruim een jaar president is, heeft hij telkens het akkoord met Iran intact gelaten. Nu was voor de Republikein de maat vol. Waarom? 18 vragen over de nucleaire deal met Iran

Kritiek

Evengoed heeft Trump van het begin af aan kritiek gehad op het akkoord, dat hij geregeld heeft beschimpt als “de slechtste deal aller tijden”. De Amerikaanse president denkt dat Iran zich niet aan de afspraken houdt, dat de looptijd van de deal te kort is en dat de belangrijkste dreigingen die van het shi’itische land uitgaan niet worden gesmoord met het huidige akkoord. Zo steunt Iran president Assad in Syrië, terreurbeweging Hezbollah in Libanon en de Houthi-rebellen in Jemen. Ook heeft Teheran de afgelopen jaren meerdere raketproeven uitgevoerd.

Trump krijgt bijval in zijn kritiek van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, tevens van meet af aan fel tegen de deal gekant. Volgens Netanyahu heeft Iran gelogen over zijn atoomprogramma en wordt stiekem wel degelijk gewerkt aan een kernwapen.

De Europese Unie, Rusland en China stellen juist dat het akkoord voorkomt dat Iran een atoombom ontwikkelt. Volgens voorstanders van de deal zorgt het sneuvelen van het akkoord er alleen maar voor dat de Iraanse dreiging groter wordt.