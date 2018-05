Zo’n hippe vogel als Shane Kluivert – en ja, dat is hij al op tienjarige leeftijd – kan natuurlijk geen kookboek maken zonder een paar verantwoorde, gezonde recepten. Vandaar deze krokante nootjes van edamame en kikkererwten. Shane geeft gelukkig wel eerlijk toe dat hij chips en chocolade soms ook wel lekker vindt.

Verwarm de oven voor op 200 graden. Spoel de kikkererwten en edamameboontjes af onder de koude kraan en laat ze goed uitlekken. Dep ze dan droog met een vel keukenrol en doe ze samen in een kom. Doe het paprikapoeder, de olijfolie en het zout erbij.

Schep alles goed om, zodat op ieder boontje een laagje kruiden zit. Leg een vel bakpapier op de bakplaat. Schep de kikkererwten en edamameboontjes op de bakplaat.

Verspreid de kikkererwten en sojaboontjes over de bakplaat en bak alles in het midden van de oven in 25-30 minuten knapperig. Schep de nootjes halverwege de baktijd een keer om. Serveer ze als gezonde snack.