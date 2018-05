Rabobank schaft Raboscanner gefaseerd af

Rabobank neemt vanaf eind dit jaar grotendeels afscheid van de Raboscanner. Het kastje, waarmee digitale betalingen kunnen worden goedgekeurd, is niet meer nodig om veilig internetbankieren te garanderen, bevestigt de bank na berichtgeving in De Telegraaf. De Raboscanner wordt nog niet helemaal afgeschaft; als klanten dat willen, kunnen ze hem blijven gebruiken.

“Steeds meer klanten hebben een smartphone en bankieren via hun telefoon”, zegt Alexander Zwart, verantwoordelijk voor de app en interbankieren bij de Rabobank. “Voor die klanten gaan we een alternatief bieden.” Wat dat is, kan hij nog niet zeggen. “Denk aan inlogcodes, vingerafdrukken of gezichtsherkenning.” Klanten hoeven hun kastje niet in te leveren bij de bank.

Tot nu toe vond de Rabobank de Raboscanner nog wel nodig. In 2014 en 2015 verving het nog 5,4 miljoen Random Readers, de voorloper van de Raboscanner. Voor grote overboekingen en voor het installeren van de app is een Raboscanner nog verplicht. Ook voor het afsluiten van ‘overeenkomsten met de bank’, zoals het openen van een nieuwe rekening, is een kastje nodig.

Limiet was al hoog

Een groot gedeelte van de online transacties werd al gedaan zonder scanner, zegt Zwart. Naar een ‘bekende’ rekening kan de maximale limiet van scannerloos overboeken op 2.000 euro per week worden gezet. Voor overboekingen naar een onbekende rekening is die 1.000 euro.

Dat is echter niet de reden dat de Raboscanner wordt afgeschaft, zegt Zwart. Klanten vroegen er gewoonweg naar om met alternatieven te komen. Sommigen willen wel graag een Raboscanner blijven gebruiken. Zwart: “Bijvoorbeeld een directeur van een groot bedrijf. Dan wil je misschien niet dat jouw werknemers betalingen doen met een app op hun privételefoon.”

De afschaffing gaat niet in één keer. Vanaf eind dit jaar zal steeds een bepaalde groep klanten van de Rabobank merken dat ze geen Raboscanner meer hoeven te gebruiken. Eerst is de groep aan de beurt die al bijna nooit meer het kastje gebruikte bij mobiel bankieren.

Meer dan vijf miljoen van de 8,5 miljoen Rabobank-klanten bankieren online, van wie meer dan 3,5 miljoen ook via de mobiele telefoon. In 2015 waren dat er nog minder dan 2,5 miljoen.

ING geen kastje

De ING maakte al geen gebruik van een identificatieapparaatje en maakte eerder dit jaar ook bekend geen gebruik meer te maken van TAN-codes. Op de vraag waarom de Rabobank het kastje tot nu toe nog wel nodig vond, wil de bank niet ingaan. “We hebben als banken afgesproken niets te zeggen over beveiliging. We zijn andere bedrijven met andere keuzes.” Ook wil Zwart “uit veiligheidsoverwegingen” niet zeggen hoeveel de ontwikkeling en het gebruik van de Raboscanner, die 3,5 jaar geleden werd ingevoerd, de bank heeft gekost.

Overigens is ING een uitzondering. Bij ABN Amro is in sommige gevallen nog een ‘e.dentifier’ nodig, de Triodos Bank maakt ook nog gebruik van een ‘Identifier’. Bij de Volksbank, moederbedrijf van de ASN Bank, is de ‘Digipas’ nog nodig voor overboekingen boven een bepaalde limiet. Een woordvoerder laat echter weten dat ook die bank vanaf eind dit jaar van plan is het apparaatje overbodig te maken als klanten dat willen, maar alleen bij mobiel bankieren.