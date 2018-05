OM: getuigen en ambtenaren structureel geïntimideerd door Satudarah

Strafrechtelijk en bestuurlijk optreden tegen motorclubs als Satudarah is volgens het Openbaar Ministerie (OM) onvoldoende effectief om de criminele gedragingen van deze clubs en hun leden te beperken. Dat stelde het Openbaar Ministerie dinsdagochtend tijdens een civiele zaak bij de rechtbank Den Haag waarin wordt verzocht om Satudarah te verbieden.

Volgens het OM worden strafrechtelijke procedures tegen verdachte leden van de club gefrustreerd door een zwijgcultuur binnen de club. Bovendien, zo stelt het OM, worden getuigen van incidenten en overheidsdienaren structureel geïntimideerd. Ook blijkt dat Satudarah leden die zijn veroordeeld tijdens hun detentie financieel ondersteunt. Na hun celstraf worden soms feesten georganiseerd nadat ze zijn vrijgelaten.

Intimidatie

Het OM hield de leden van de Haagse rechtbank een hele serie van incidenten voor waarbij leden van Satudarah mensen intimideren, bedreigen en mishandelen in cafés, supermarkten en in het verkeer. Alleen al in 2016 en 2017 gaat het om honderden geweldsincidenten die leiden tot angst bij gewone burgers. Volgens het OM wordt dit geweld door de motorclub gefaciliteerd en aangemoedigd. “Dat hoort bij de clubcultuur van Satudarah waarin geweld wordt verheerlijkt en leden die geweld plegen worden vereerd”, aldus het OM. Dat geweld tegen vaak onwetende burgers toont volgens het OM aan dat Satudarah handelt “in strijd met de openbare orde”.

Ter onderbouwing van de aard van die bijzondere clubcultuur liet het OM beelden zien uit de documentaire One Blood, die in 2015 voor het eerst is uitgezonden door de NPO. In een van de fragmenten wordt getoond hoe nieuwe leden een bloedeed afleggen bij het aanvaarden van het lidmaatschap. Daarin beloven ze te zwijgen over alles wat zich binnen de club afspeelt.

Dinsdagmiddag zullen de advocaten van Satudarah zich verweren tegen het verzoek van het OM om de motorclub te verbieden.