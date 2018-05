Minstens zeventien doden bij ebola-uitbraak in Congo

In de Democratische Republiek Congo zijn zeventien mensen om het leven gekomen door een nieuwe uitbraak van ebola. Het Congolese ministerie van Gezondheid maakte dinsdag bekend dat zeker 21 mensen in het noordoosten van het land besmet zijn met het virus. Zij hebben onder meer last van koorts en inwendige bloedingen. Volgens het ministerie vormt de besmetting “een probleem voor de internationale gezondheid”.

Sinds 1976 brak in totaal negen keer een ebola-epidemie uit in het Centraal-Afrikaanse land. Vorig jaar was er in dezelfde regio ook een uitbraak, hierbij vielen vier doden.

De bewoners van Njala Giema slaagden erin de ziekte te bestrijden, voordat internationale hulpverleners actie ondernamen. Hoe een dorp zichzelf van ebola genas.

Elfduizend doden

Tijdens de dodelijkste uitbraak van ebola ter wereld ooit, eind 2013 tot begin 2016, bleef Congo met 49 doden redelijk gespaard. In buurlanden Guinee, Liberia en Sierra Leone kwamen in totaal meer dan elfduizend mensen om het leven. De massale uitbraak zorgde voor internationale paniek, zeker toen ook buiten Afrika besmettingen werden geconstateerd. Toen de epidemie uitbrak bestond er nog geen vaccin tegen ebola. Deze bestaat inmiddels wel.

Ebola is een zeer besmettelijk virus dat in 1976 in Congo werd ontdekt. De ziekte verspreidt zich via de huid, speeksel, sperma, urine en zweet. Het veroorzaakt inwendige bloedingen en hoge koorts, ongeveer de helft van besmette mensen overlijdt.