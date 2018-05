Massale protesten tijdens beëdiging Hongaars parlement

Opnieuw zijn tienduizenden Hongaren de straat opgegaan om de protesteren tegen de regering van premier Viktor Orbán. Terwijl het Hongaarse parlement, van wie tweederde lid is van de Fidesz-partij van Orbán, dinsdag geïnstalleerd werd voor een nieuwe mandaat, demonstreerden zo’n twintigduizend mensen voor het parlementsgebouw tegen het “corrupte systeem” van de premier.

Orbán werd vorige maand met een ruim mandaat herkozen als premier van Hongarije. Donderdag zal de Fidesz-voorman officieel geïnaugureerd worden voor zijn vierde termijn.

Orbán is de machtigste Hongaarse leider sinds de val van het communisme. ‘Een vechter die nooit zal stoppen.’

De demonstranten zijn van mening dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen, onder meer omdat oppositiepartijen geen gelijke kansen kregen in de campagnetijd. Dit wordt ondersteund door bevindingen van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), belast met het waarnemen van een eerlijke verkiezingsverloop. De OVSE meent dat Orbán onder andere onevenredig veel geld ter beschikking had. Ook zouden media, grotendeels gecontroleerd door de regering, partijdig bericht hebben gegeven.

‘Wij zijn de meerderheid’

Sinds de parlementsverkiezingen gingen duizenden Hongaren meerdere malen de straat op om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag en Orbán. Tijdens de protesten droegen ze onder meer vlaggen met “wij zijn de meerderheid”. De samenwerking tussen oppositiepartijen ontbreekt echter, waardoor een gezamenlijke campagne tegen de premier in het parlement ontbreekt.

De conservatieve Orbán staat bekend als een hardliner. Zijn Fidesz-partij profileert zich vooral als dé anti-immigratiepartij. Orbán liet onder meer een grensmuur bouwen om migranten tegen te houden. Ook waarschuwde de premier meerdere malen voor de “invasie” van islamitische migranten.