Langs de grachten van Leiden

Met het mooie weer gingen velen maandag het water op, zoals op deze foto's in Leiden. De binnenstad heeft 28 kilometer aan grachten en singels en telt 88 bruggen. Opletten is het wel voor schippers en opvarenden. De laagste brug in de binnenstad is slechts 1,20 meter hoog, en op de singels geldt een maximumsnelheid van 6 kilometer per uur. De temperatuur in Leiden liep maandag op tot maximaal 26 graden. Ook dinsdag en woensdag worden nog temperaturen verwacht van boven de 20 graden.