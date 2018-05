Ik heb gelijk. Discussie gesloten. Kop houden!

Het fijne van nieuws is: je ziet het niet aankomen. Maandag begon Radio 1, na het nieuws van 12.00 uur, met de kansen van Waylon op het Songfestival. Oké. Gezegend het land dat zich druk maakt over de kansen van Waylon op het Songfestival.

Maar bladerend door zekere dagbladen – ik was even weggeweest – zag ik dat je ook ander voornaam nieuws had. Blijkbaar was er in Den Haag iets ernstigs voorgevallen. Misschien wel een aanslag.

Misschien. Misschien ook niet. Nogal verwarrend, maar dat was het hele punt: de mogelijke terrorist, zei de politie zaterdag, was een verwarde man. In februari kreeg hij al agenten op zijn dak nadat hij zijn huisraad de straat op had gesmeten. Niet heel snugger als je plannen voor een aanslag hebt.

Toch ontstond er zoveel ophef dat de politie zondag nader onderzoek aankondigde.

Een getuige vertelde Omroep West dat de verwarde man de keel van een slachtoffer doorsneed, en in alle rust twee andere willekeurige mensen aanviel. Omstanders hoorden ‘Allahu Akbar’ toen de politie hem overmeesterde. Volgens de NOS is hij een Syriër die niet op de lijst van mogelijke terroristen staat.

Naarmate je meer over de verwarde man las, werd het niet minder verwarrend. De Prediker schreef het al: wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.

Nu is het interessante dat je voortaan volop mensen hebt die hun neus voor kennisvermeerdering ophalen. Zij weten al hoe alles zit. Zij zijn zo knap: zij zien de terroristen al voordat de politie ze ziet.

En zij zijn er allang achter dat overheden terrorisme onder de pet houden – met ‘verwarde mannen’ als alibi.

„Een allahu akbhar schreeuwende terrorist noemen ze verward”, smaalde Wilders zaterdag, en zo had je er meer. Eén twitteraar hield dit standpunt zolang vol dat de politie antwoordde met beeld van een rol aluminiumfolie: ‘Hier wat materiaal om een hoedje te vouwen.’

We zijn in een onmiddellijkheidscultuur beland: we kunnen amper nog accepteren dat het even duurt voordat bijvoorbeeld de politie heeft uitgedokterd wat de feiten precies zijn.

We willen meteen kunnen claimen dat we alle feiten kennen. We willen onze inzichten vooral niet te veel meer uitbreiden. Het is het verlangen discussie te smoren. Ik heb gelijk. Kop houden nu. Case closed.

Burgers die zeggen: nog geen idee hoe het zit. De politie die zegt: nog geen idee hoe het zit. Je hoort dat nooit meer, en dit recente voorval illustreert hoe absurd dat eigenlijk is.

