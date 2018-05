Huurprijzen middelgrote steden harder gestegen

De gemiddelde huurprijzen in de vrije sector stijgen overal in Nederland, maar vooral in middelgrote steden buiten de Randstad worden recordhoogtes bereikt. Dat blijkt uit cijfers over de vrije huursector uit het eerste kwartaal van 2018, gepubliceerd door verhuurder Pararius. Gemiddeld betaalt een nieuwe huurder 5,9 procent meer dan hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Vooral in steden als Apeldoorn (20,2 procent), Almere (18,8 procent), Amersfoort (15,4 procent) en Tilburg (13,6 procent) stegen de huurprijzen fors. Ook in Leiden, Nijmegen en Enschede nam de huur toe met minstens 8 procent. De gemiddelde prijs per vierkante meter was in deze steden de hoogste ooit gemeten door Pararius, dat zich baseert op 10.671 woningen die in het afgelopen kwartaal via de website werden verhuurd.

De grootste stijging werd gemeten in Zoetermeer, daar steeg de huurprijs met 20,8 procent naar 11,50 euro per vierkante meter. Wonen in Zoetermeer is in trek, aldus Pararius, vanwege de centrale ligging; het is een uitwijkmogelijkheid voor woningzoekenden uit steden als Leiden, Den Haag en Rotterdam.

Prijsplafond

In absolute zin is huren in de Randstad nog altijd duurder dan daarbuiten, ook al stijgen de huurprijzen buiten de Randstad sneller. Dat is een trend die al enkele kwartalen doorzet, schrijft Pararius. Vergelijk bijvoorbeeld Amsterdam met Enschede: in de hoofdstad stegen de gemiddelde huurprijzen met 2,2 procent naar 22,48 euro per vierkante meter. In Enschede is de gemiddelde huurprijs 10,43 euro per vierkante meter per maand, na een stijging van 10,5 procent.

Jasper de Groot, algemeen directeur van Pararius, denkt niet dat de middelgrote steden hetzelfde prijsniveau bereiken als de Randstad: de vraag naar huurwoningen is in de grote steden hoger. Wel zullen de huurprijzen de komende maanden doorstijgen tot een plafond bereikt wordt, zegt De Groot:

“Er zit een grens aan wat huurders kunnen betalen. Komen de prijzen bij die grens in de buurt, dan zwakt de prijsstijging vanzelfsprekend af. In andere middelgrote steden is zo’n huurplafond nog lang niet bereikt.”

Flevoland in trek

Huurders die vanwege de hoge huren vertrekken uit de Randstad, stuwen de prijzen in de rest van de het land op, zegt De Groot: “In steden waar de woningmarkt overkookt, zoals Amsterdam, vertrekken huurders steeds vaker – al dan niet noodgedwongen – naar andere steden in de omgeving. Als gevolg daarvan stijgen de prijzen in andere steden ook weer.” Dat is bijvoorbeeld het geval in Almere, waar de huurprijzen met 18,8 procent stegen ten opzichte van vorig jaar.

De stijgende prijzen laten volgens Pararius zien dat de woningmarkt nog steeds onder druk staat. De verhuurder schat dat het huizentekort jaarlijks tot minimaal 2020 met zo’n 83.000 woningen toeneemt. Nieuwe woningen bouwen is de oplossing in theorie, maar de praktijk is weerbarstiger, zegt De Groot: “Zo worden bouwvergunningen nu nog op een te laag tempo afgegeven en kampen bouwbedrijven met grote personeelstekorten en tekorten aan bouwmaterialen. Het woningtekort concentreert zich bovendien voornamelijk rond de grote steden en rond de Randstadregio’s waar door gebrek aan bouwgrond weinig uitbreiding mogelijk is.”