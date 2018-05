Sterren als heiligen en zondaars op 20ste Met Gala in New York

Uitgedost als heiligen en zondaars kwamen Amerikaanse sterren maandag naar het Met Gala in New York, het jaarlijkse benefietgala van de kostuumafdeling van het Metropolitan Museum in New York. Het thema was ‘Hemelse lichamen’. Het Met Gala is ook de opening van het expositieseizoen van de kostuumafdeling van The Met. Het religieuze thema van het gala dit jaar is ontleend aan de belangrijkste kostuumexpositie dit jaar ,‘Heavenly Bodies. Fashion and the Catholic Imagination’ (10 mei t/m 8 oktober). Voor de Amerikaanse sterren uit film, muziek- en sportwereld was het aanleiding om zich bont uit te dossen – zangeres Kate Perry kwam als engel met reausachtige vleugels, zangeres Rihanna kwam in een paus-achtige creatie, inclusief mijter vol juwelen, een creatie van Maison Margiela. Socialite Kim Kardashian kwam als gouden godin. Hierbij een overzicht in beeld.