Mijn zoon maakt zich nogal druk over zijn gewicht. Hij vindt zichzelf te licht.

Om zijn gewicht te bewijzen moet ik mee naar de weegschaal.

„Zie je”, zegt hij, „71,1 kilo, mét telefoon!”

