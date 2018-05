Forse winstdaling PostNL door dalende postmarkt

Door de concurrentie op de postmarkt en omdat Nederlanders alsmaar minder brieven versturen, heeft PostNL in het eerste kwartaal fors minder winst gemaakt. Dat blijkt uit de cijfers die het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf dinsdag publiceerde.

Vergeleken met de eerste drie maanden vorig jaar zakte de winst terug van 41 miljoen euro naar 14 miljoen. In reactie op de cijfers, zegt topvrouw Herna Verhagen in een persverklaring dat “consolidatie van partijen binnen de postmarkt onvermijdelijk is”. De bestuurder heeft vaker opgeroepen tot een fusie met concurrent Sandd. Volgens haar kan PostNL anders niet overleven op de Nederlandse markt.

Meest concurrerende

De postmarkt in Nederland is een van de meest concurrerende van Europa. In de gehele Europese Unie zijn postbedrijven verplicht geliberaliseerd maar dit is tot heden voornamelijk in Nederland van de grond gekomen. In België en in het Verenigd Koninkrijk hebben respectievelijk Bpost en de Royal Mail nagenoeg een monopoliepositie, in Nederland concurreert PostNL (70 tot 75 procent marktaandeel) met Sandd (20 tot 25 procent marktaandeel) en andere kleine spelers.

Die concurrentie noemt PostNL als een van de redenen van de sterk dalende winst. In januari oordeelde de Autoriteit Consument en Markt dat PostNL de concurrenten toegang moet verlenen tot zijn postnetwerk tegen dezelfde tarieven als het aan andere spelers vraagt. Volgens het postbedrijf drukt dit besluit flink op de cijfers.

Afname

Het aantal stukken verstuurde post nam bij PostNL het afgelopen kwartaal af met 10 procent. De Nederlandse postmarkt is een van de stevigst krimpende in Europa. Per jaar neemt het aantal brieven dat Nederlanders versturen af met 10 tot 12 procent, waar het Europese gemiddelde op 6 procent ligt.

Positief voor PostNL is dat van de 875 miljoen omzet (een plus van een halve procent) inmiddels 42 procent afkomstig is van pakketjes die klanten via internet bestellen. Een jaar geleden was dit nog 34 procent. Over twee jaar wil het postbedrijf de helft van zijn omzet hieruit halen.

Beleggers reageerden niet enthousiast op de kwartaalcijfers. Het aandeel opende 6 procent lager op de AEX dinsdagochtend, al klimt het inmiddels weer richting de slotkoers van 3,12 euro.

Universele postdienst

PostNL is door de overheid aangewezen als uitvoerder van de universele postdienst (upd). Hierdoor is het onder meer verplicht vijf dagen per week post te bezorgen. Omdat de postvolumes al jaren dalen, wordt het voor PostNL steeds minder winstgevend die verplichting te garanderen. Het roept daarom op tot consolidatie, iets waar concurrent Sandd zich begin april ook voor uitsprak. Analisten verwachten dat het samengaan van de twee bedrijven op verzet van de ACM en de Europese Unie zou stuiten. De postmarkt zou dan in feite weer een monopolie voor PostNL worden.

Momenteel voeren de twee postbedrijven samen met het ministerie van Economische Zaken en andere belanghebbenden gesprekken over de toekomst van de postmarkt, de zogenaamde postdialoog. Het plan is voor de zomer een advies te sturen aan de staatssecretaris.