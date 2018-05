Duitse politie arresteert verdachten van mensensmokkel

De Duitse politie heeft maandagavond en dinsdagochtend drie mannen gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. Dat schrijft Reuters dinsdag. Bij de diverse gecoördineerde politieacties in het noorden en midden van Duitsland waren zo’n achthonderd agenten betrokken.

De gearresteerde mannen zouden behoren tot een groep mensensmokkelaars. Het zou gaan om twee Duitsers en een Rus. De groep waar zij deel van uitmaken, zou Moldaviërs Duitsland hebben in gesmokkeld met Roemeense paspoorten en ze illegaal aan het werk hebben gezet bij hetzelfde bedrijf. Volgens weekblad Die Zeit loopt er al vanaf oktober een politieonderzoek naar in totaal dertien verdachten.

Banden met extreem-rechts

Bij de gelijktijdige politieacties in drie deelstaten, waaronder in de steden Hamburg en Bremen, werden grote hoeveelheden contant geld, goud en valse identiteitspapieren aangetroffen. In totaal werden 21 panden doorzocht, meldt dagblad Die Welt. Daarbij kwam de politie 35 ongedocumenteerden op het spoor.

De Duitse politie denkt dat tenminste een van de opgepakte mannen banden heeft met de extreemrechtse groepering Reichsbürgerbewegung, die de huidige landsgrenzen van Duitsland niet erkent. Hij zou ook de eigenaar zijn van het bedrijf waar de Moldaviërs illegaal aan het werk werden gezet. Het bedrijf is onder meer betrokken bij de beveiliging van de haven van Hamburg en bouwplaatsen, schrijft de Duitse televisiezender Deutsche Welle.