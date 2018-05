‘Drie nieuwe getuigen in zaak Molukse treinkaping’

In de zaak om de Molukse treinkaping bij De Punt hebben zich de afgelopen maanden drie nieuwe getuigen gemeld. Het gaat volgens de Volkskrant om voormalige officieren. Zij zeggen dat de militairen die de treinkaping in 1977 moesten stoppen orders kregen dat de Molukse kapers de actie niet mochten overleven.

De drie nieuwe getuigen kunnen mogelijk van belang zijn in de civiele zaak die nabestaanden van de Molukse gijzelnemers zijn begonnen tegen de staat. Die rechtsgang draait om de vraag of de militairen ten minste twee van de kapers doodschoten terwijl ze gewond en ongewapend waren. Dat zou in strijd geweest zijn met de Conventie van Genève. Zes gijzelnemers en twee gijzelaars kwamen bij de actie om het leven.

Dries van Agt

De advocaat van de nabestaanden Liesbeth Zegveld wil naar aanleiding van de nieuwe getuigenissen oud-minister van Justitie Dries van Agt onder ede verhoren, schrijft de Volkskrant. De CDA-politicus was als minister destijds politiek verantwoordelijk voor de bevrijdingsactie. Hij zou de opdracht hebben gegeven dat de Molukkers de actie niet mochten overleven. Van Agt ontkent dit nadrukkelijk. Advocaat Zegveld wil ook oud-generaal Henk van den Breemen in de rechtbank ondervragen, alsmede vier commandanten die bij de reddingsoperatie waren betrokken.

De nieuwe getuigen zeggen dat een van die commandanten meerdere keren duidelijk maakte dat er geen krijgsgevangenen genomen mochten worden. Het was “niet de bedoeling dat de kapers voor de rechtbank zouden verschijnen”, zou hij gezegd hebben.

Deze commandant zou leiding hebben gegeven aan de bevrijdingsactie van de gijzeling door vier Molukse jongeren die gelijktijdig bezig was op een basisschool in Bovensmilde. Daarbij werden 105 leerlingen en 5 leraren vastgehouden. De reddingsoperatie bij de trein en de school werden beschouwd als één militaire operatie. Volgens een van de getuigen vond de commandant het “moreel verwerpelijk” de kapers in de basisschool dood te schieten. Daarom overhandigde hij ze aan justitie, wat zou moeten verklaren waarom de zes gijzelnemers in de trein wel werden doodgeschoten en de vier in de school niet.

Niet de eerste keer

Twee gijzelingsacties Op 23 mei 1977 begonnen twee gijzelingsacties. Negen Zuid-Molukkers kaapten een trein in De Punt waarbij ze 54 mensen vasthielden. Vier Molukse jongeren vielen in Bovenmilde een basisschool binnen en gijzelden daar 105 leerlingen en 5 leraren. Na drie weken besloot de regering tot bevrijdingsacties. Bij de trein leidden overvliegende straaljagers de kapers af, waarop mariniers het voertuig bestormden en de kapers doodschoten. De gijzelnemers in de school gaven zich over.

Het is niet de eerste keer dat de bewering opduikt dat van bovenaf is opgelegd dat de treinkapers er niet levend vanaf mochten komen. Twee jaar geleden vertelde een anonieme marinier die bij de bestorming betrokken was aan de NOS hetzelfde verhaal.

De mariniers die in het proces tegen de staat worden gehoord, ontkennen nadrukkelijk dat ze de kapers doelbewust executeerden. Op 29 mei wordt de zaak vervolgd in de rechtbank.