Brunel dobberend naar plek twee in achtste etappe

Team Brunel, met schipper Bouwe Bekking, is in de achtste etappe van de Volvo Ocean Race als tweede geëindigd. In een spannend eindspel voor de oostkust van de Verenigde Staten werd de Nederlandse boot in de laatste zeemijl ingehaald door het Spaanse Mapfre. Na ruim twee weken varen was het verschil minimaal: 1.01 minuut.

De achtste etappe in de zeilwedstrijd om de wereld, bracht de zeven boten tellende vloot van het Braziliaanse Itajaí naar Newport in de Verenigde Staten. Het zeiljacht van Brunel voerde de etappe, met een lengte van 5.700 zeemijl (ruim 10.000 kilometer), voor het grootste gedeelte aan. Met de finish in Newport in zicht kwamen de achtervolgers steeds dichterbij. De boten van Mapfre en Dongfeng naderden zelfs tot op een tiende van een zeemijl.

Zij-aan-zij

Dongfeng kon in de beslissende mijlen niet volgen en zo dobberden de boten van Brunel en Mapfre zij-aan-zij naar de finish. Net als tijdens de slotmijlen in de vorige etappe naar Itajaí, viel de wind weg. Ook toen raakten Bekking en zijn bemanning in een zenuwslopend duel verwikkeld, met het Chinese Dongfeng. Het verschil tussen beide boten was destijds, na 16 dagen varen, een paar minuten.

Die zware, zevende etappe werd overschaduwd door de dood van de Brit John Fisher van team Sun Hung Kai/Scallywag (met de Nederlandse Annemieke Bes), die - onaangelijnd - tijdens stormachtige omstandigheden overboord sloeg en niet meer werd teruggevonden.

Koers naar Europa

Het andere Nederlandse team, AkzoNobel met schipper Simeon Tienpont, ligt op koers voor een vijfde plaats in de achtste etappe, maar had op het moment dat Brunel de finishlijn passeerde nog twee zeemijl voor de boeg.

Het tijdens de voorgaande etappes geplaagde Deens-Amerikaanse team Vestas 11th Hour Racing (een aanvaring met een vissersboot en een gebroken mast) werd derde.

Door de overwinning neemt Mapfre de leiding in het algemeen klassement over van Dongfeng. Team Brunel verstevigt de derde plek, met nog drie etappes te gaan.

Op 20 mei staat de negende etappe op het programma, van Newport Cardiff. Op 30 juni komen de boten naar verwachting aan in Scheveningen, het eindstation van deze editie van de Volvo Ocean Race.