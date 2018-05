Blaast Donald Trump vandaag het nucleair bestand met Iran op?

Wat behelst de Iran-deal? Het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) moet garanderen dat Irans nucleaire programma uitsluitend civiele doelen dient. De afspraken moeten bijdragen aan vrede en veiligheid in de regio. Iran belooft in het voorwoord dat het nooit kernwapens zal ontwikkelen of aanschaffen. Het actieplan regelt ook hoe snel Irans civiele nucleaire programma zich mag ontwikkelen. In ruil voor restricties op nucleaire activiteiten worden nationale en VN-sancties, voor zover ze betrekking hebben op het nucleaire programma van Iran, in de loop van een aantal jaren opgeheven.

Waarom kwam de deal er eigenlijk? Iran hield jarenlang vol dat zijn nucleair onderzoek uitsluitend civiele doelen diende, maar aan het begin van deze eeuw ontstonden daar grote twijfels over. Er werden geheime installaties ontdekt en er kwam internationaal overleg opgang. Later is vastgesteld dat Iran in 2003 de nucleaire infrastructuur had om een kernbom te ontwikkelen. In 2005 bekoelden de betrekkingen tussen Iran en de VS toen de hardliner Mahmoud Ahmadinejad president werd. In de jaren daarna nam de VN-Veiligheidsraad zes resoluties aan en bestrafte Irans nucleaire activiteiten met sancties. In 2009 werd wéér een geheime installatie ontdekt. Obama dreigde met luchtaanvallen, Israël zelfs met een kernwapen. In 2013 begonnen de VS geheime onderhandelingen en na de verkiezing van de pragmatischere Hassan Rouhani tot president kwamen officiële onderhandelingen op gang die in de zomer van 2015 tot een akkoord leidden.

President Ahmadinejad in de ondergrondse installatie in Natanz (2007)

EPA



Met wie heeft Iran afspraken? Iran heeft op 14 juli 2015 een akkoord gesloten met de P5+1: VS, VK, Frankrijk, Rusland, China plus Duitsland, dat als belangrijke handelspartner van Iran aansloot bij de vijf VN-vetomachten. In Europa en in de officiële stukken wordt de formule E3/EU +3 gebruikt, om de rol van ‘Brussel’ te onderstrepen. Later heeft de VN-Veiligheidsraad de afspraken onderschreven. Iran heeft dus eigenlijk een afspraak met de wereldgemeenschap. De Veiligheidsraad houdt de zaak ook in de gaten; Nederland is dit jaar voorzitter van het ‘Iran-comité’.

Waar moet Iran zich aan houden? Voor kernwapens is splijtstof nodig. Dat kan plutonium zijn, dat niet in de natuur voorkomt en dus geproduceerd moet worden. Ook kan het uranium zijn, dat eerst verrijkt moet worden. Een geschikte methode om proliferatie van kernwapens tegen te gaan is dus door de productie van splijtstof aan banden te leggen. Het JCPOA legt fikse restricties op aan het Iraanse nucleaire programma, maar laat een deel van de capaciteit ongemoeid. Volgens experts werden de mogelijkheden om plutonium te produceren vrijwel geblokkeerd. De restricties voor uranium zijn minder streng, maar niet alomvattend. Iran moest weliswaar 98 procent van zijn voorraad verrijkt uranium van de hand doen en tweederde van de centrifuges stilleggen, maar kan na verloop van tijd die capaciteit weer uitbreiden en moderniseren. Er zijn ook restricties op de kwaliteit van het verrijkingsproces. Sommige afspraken gelden acht jaar, andere vijftien jaar.

Wat krijgt Iran ervoor terug? In ruil voor de restricties zullen de VS, Europa en de VN sancties deels opheffen die Iran waren opgelegd als straf voor nucleaire activiteiten. Dat is voor de Iraanse economie van groot belang. Ongeveer honderd miljard dollar aan Iraanse tegoeden op buitenlandse banken was bevroren. Dat geld komt weer beschikbaar. Na acht jaar zal de EU sancties opheffen die gericht zijn tegen Iraanse bedrijven en instellingen. De VS zullen hun zogeheten secundaire sancties, dat wil zeggen sancties tegen andere landen die zaken doen met Iran, opschorten. De primaire Amerikaanse sancties, sancties op Amerikaanse bedrijven die zakendoen met Iran, vallen buiten het JCPOA.

Wie controleert of Iran zich aan de deal houdt? Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) is belast met het toezicht op de afspraken. Het IAEA is een VN-organisatie die rapporteert aan de Veiligheidsraad. IAEA-inspecteurs hebben toegang tot Iraanse installaties en tot documentatie. In de twee ondergrondse fabrieken in Natanz en Fordow houdt het agentschap toezicht met camera’s. Iran moest visa verstrekken voor 130 tot 150 IAEA-inspecteurs. De inspecties moeten vooraf aangekondigd worden, maar vinden dan wel vrij snel plaats. Tot begin dit jaar waren er ruim zestig inspecties verricht. De deal loopt tien jaar, sommige inspecties kunnen 25 jaar aanhouden.

Directeur-generaal Yukiya Amano van het IAEA (links) en de Iraanse vicepresident Ali Akhbar Salehi ondertekenen op 15 juli 2015 de nucleaire overeenkomst

EPA



Houdt Iran zich aan de afspraken? Het agentschap heeft tien keer formeel vastgesteld dat Iran zijn verplichtingen nakomt. De laatste keer in februari van dit jaar.

Wat gebeurt er bij meningsverschillen? Disputen moeten in principe opgelost worden in de Joint Commission, waarin alle ondertekenaars zitting hebben. In de praktijk wordt er op meerdere plekken en in het openbaar onderhandeld en gestreden over de deal.

Heeft Iran over zijn atoomprogramma gelogen, zoals Israël zegt? Premier Netanyahu presenteerde begin deze maand tienduizenden documenten die zijn geheime dienst heeft buitgemaakt in Teheran. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, heeft verklaard dat de documenten authentiek zijn. Of de documenten ook bewijzen dat Iran heeft gelogen over zijn nucleaire activiteiten is volgens Pompeo „een kwestie voor advocaten”. Voorstanders van de deal hechten weinig waarde aan de onthullingen, tegenstanders zien er een dealbreaker in.

Wat heeft Trump tegen de deal? De deal was van meet af aan een splijtzwam in de Amerikaanse politiek. De Republikeinen hebben nooit geloofd dat Iran – nog niet zo lang geleden onderdeel van de ‘As van het Kwaad’ – met internationale afspraken in toom te houden is. Zij grijpen daarom elke gelegenheid aan twijfel te zaaien over de betrouwbaarheid van Iran en vermeende overtredingen van de deal. Trump leverde tijdens de campagne al forse kritiek. Het is volgens hem de slechtste deal die de VS ooit hebben gesloten. De Democraten, president Obama en oud-minister van Buitenlandse Zaken Kerry, hebben zich laten ringeloren, vindt Trump. Hij stelt dat Iran zich niet aan de afspraken houdt. Hij vindt de looptijd van de deal te kort. Hij vindt dat belangrijke dreigingen die van Iran uitgaan niet verholpen worden, zoals de bouw van raketten. De VS maken zich ook zorgen over de toename van Iraanse activiteiten in Jemen en Syrië, het toenemende gevaar voor Israël

Wat kan Trump doen? Amerikaanse wetgeving verplicht de president om periodiek de opschorting van de Amerikaanse sancties goed te keuren. Trump heeft dat een paar keer gedaan, zeer tegen zijn zin in. Vrijdag 12 mei is weer zo’n deadline. Deze keer is het extra spannend omdat Trump heeft gezegd uit de deal te zullen stappen als de afspraken niet verbeterd worden. Hij heeft dus de onderhandelingen over een gesloten deal heropend.

Donald Trump en Angela Merkel tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis (maart 2017)

Foto Saul Loeb/AFP



Waar staan de Europeanen? De Europeanen willen de deal graag overeind houden. Iran, redeneren ze, is een soevereine staat die afspraken heeft gemaakt en zich daar ook aan houdt. Dus moeten ook wij ons aan de afspraak houden. Dat neemt niet weg dat ook de Europeanen zien dat Iran een rol speelt in Jemen en in Syrië en dat de spanningen met Israël oplopen. De Europeanen willen de JCPOA aanvullen met nieuwe afspraken -om aan de wensen van Trump tegemoet te komen én om het gevaar van Iran in te dammen. De afgelopen weken is daar druk over onderhandeld.

Lukt het om nieuwe afspraken te maken? De VS en Europa lijken op een aantal punten nader tot elkaar te komen, maar Teheran houdt vol dat het geen nieuwe afspraken wil.

Wat hebben de Iraanse raketten ermee van doen? De tegenstanders van de deal zijn bang dat Iran een intercontinentale raket ontwikkelt die ooit een kernlading naar de VS kan dragen. Op dit moment heeft Iran niet zo’n ICBM en zegt er ook geen te ontwikkelen. Wel heeft Iran raketten met kortere reikwijdte. De regering-Trump is op korte termijn vooral bezorgd over Iraanse raketten in Syrië en Jemen. Een van de nieuwe afspraken met Iran moet daarom gaan over raketten.

Vorig jaar september werd in Teheran de Ghadr getoond, een raket voor de middellange afstand.

Foto Vahid Salemi/AP



Wat gebeurt er als Trump de VS uit de deal terugtrekt? Er zijn meerdere scenario’s mogelijk. Een Amerikaans vertrek kán de deal in één klap beëindigen. Ook kan de deal langzaam ontrafelen. Als de VS weer sancties opleggen is dat, aldus het JCPOA, voor Iran in principe aanleiding zich geheel of gedeeltelijk uit de deal terug te trekken. Europa zal er dan alles aan doen om de deal overeind te houden, eventueel de handel met Iran aan te halen en in elk geval proberen met Iran in gesprek te blijven.

Wat kan Iran militair doen als Trump de deal opblaast? Iran zou politiek en/of militair kunnen proberen de VS te raken. Dat kan op verschillende manieren, in verschillende landen. Persbureau Reuters zette de opties op een rijtje. Iran steunt shi’itische fracties in Irak. Het zou die groepen kunnen aanmoedigen verbaal of militair actie te ondernemen tegen de Amerikaanse troepen in Irak. Iran en zijn bondgenoten hebben zich in 2012 gemengd in het Syrische conflict. Het kan shi’itische milities aanzetten tot aanslagen tegen Israël of tegen Amerikaanse troepen die in Syrië vechten tegen IS. Iran heeft het weliswaar nooit toegegeven, maar de VS en Saoedi-Arabië gaan ervan uit dat Iran de shi’itische Houthi-rebellen in Jemen steunt. Het zou die steun kunnen opvoeren.

Wat kan Iran nog meer doen? Het JCPOA regelt dat Iran geen nucleair wapen mag ontwikkelen. Het bezit van kernwapens is verboden onder het Non-proliferatieverdrag. Iran zou dat verdrag kunnen opzeggen. Een minder vergaande optie zou zijn om veel verder te gaan met de verrijking van uranium dan onder het JCPOA is toegestaan.