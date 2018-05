Bestuursleden Vindicat verliezen beurzen definitief

Studentbestuurders van de Groningse studentenvereniging Vindicat verliezen definitief hun bestuursbeurzen voor dit studiejaar. Dat maakten de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool dinsdagochtend bekend.

Vorige week werd bekend dat twee 22-jarige Vindicaters een ander lid op 3 december 2017 toetakelden. Volgens afspraken met de universiteit had dit incident gemeld moeten worden, maar de vereniging verzuimde dit. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De twee verdachten moeten in juli voor de politierechter verschijnen voor eenvoudige mishandeling.

De Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen dragen beide bij aan een profileringsfonds, waaruit onder meer de bestuursbeurzen betaald worden. Het totaalbedrag dat de negen bestuurders mislopen bedraagt volgens de universiteit 33.315 euro.

Incident sushirestaurant

De beurzen van de bestuursleden waren al tijdelijk ingetrokken vanwege een incident in september 2017, bij een sushirestaurant in Groningen. Of de intrekking definitief werd, zou aan het einde van dit studiejaar worden besloten, zegt rector magnificus Elmer Sterken van de universiteit:

“Voorwaarde hiervoor was dat zich geen nieuwe incidenten mochten voordoen. De trieste constatering is dat dit helaas niet is gelukt, maar dat ze ook verzuimd hebben om het te melden.”

Vindicat laat in een reactie weten het besluit om de beurzen in te trekken te betreuren, maar er ook begrip voor te hebben. Vindicat had naar eigen zeggen de intentie om openheid van zaken te geven: “Het bestuur heeft vanaf het begin medewerking verleend aan de politie en het Openbaar Ministerie en heeft het slachtoffer gesteund bij de aangifte.” Ook schorsten ze de daders. De studentenvereniging werkt aan een “veiligere cultuur voor al onze leden”.

Of Vindicat in de toekomst helemaal uitgesloten wordt van financiële tegemoetkomingen en officiële gelegenheden hangt af van een accreditatieproces. Een commissie van de universiteit gaf de vereniging in de zomer van 2017 een “voldoende, mits“. Op 15 augustus wordt bekeken of de voortgang voldoende is.