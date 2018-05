Belgische Tim Wellens wint vierde etappe Giro d’Italia

De Belgische Tim Wellens heeft dinsdag de vierde etappe van de Giro d’Italia gewonnen na een lastige finale in het Siciliaanse Caltagirone. De renner van Lotto-Soudal liet de Canadese Michael Woods en de Italiaanse Enrico Battaglin na een hectische sprint achter zich op de tweede en derde plaats.

De Australische Rohan Dennis finishte in de roze trui in de eerste groep en blijft leider in het algemeen klassement. Tom Dumoulin finishte dinsdag buiten de top tien, en staat nu tweede. Chris Froome, een van de belangrijkste tegenstanders van Dumoulin, verloor opnieuw tijd ten opzichte van de Limburger.

BMC controle in handen

Dennis nam tijdens de tweede etappe de roze trui over van de Nederlandse favoriet en titeldrager Tom Dumoulin. Zijn ploeg BMC had de controle tijdens de etappe maandag grotendeels in handen. Ook Lotto reed gedurende de gehele race veel voorin het peloton, de twee ploegen hielden hun voorsprong lang op ongeveer drie minuten. Hierna volgden Sunweb (de ploeg van Tom Dumoulin) en Sky (de ploeg van Dumoulins belangrijkste tegenstander Chris Froome).

Het was dinsdag geen gemakkelijke rit. De wielrenners kregen te maken met een heuvelachtig gebied en hoge temperaturen. Tijdens de laatste kilometers kwamen daar bovendien windstoten bij. Iets voor 16.00 viel de eerste renner al uit. De Italiaanse sprinter Andrea Guardini stapte af na een koortsaanval. In 2012 won de Italiaan nog een etappe in de Ronde van Italië.

Het was de eerste etappe van de 101e Ronde van Italië die op Italiaanse bodem werd verreden. De tocht van 202 kilometer begon om 12.30 uur in Catania, aan de oostkust van Sicilië. De renners vervolgden door de Italiaanse heuvelen naar Caltagirone. Deze plaats is gebouwd bovenop bergen, waardoor de renners in de laatste kilometers nog flink moesten klimmen, met stukken van 13 procent.