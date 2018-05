Audi legt productie van twee modellen tijdelijk aan banden

Audi stopt voor onbepaalde tijd met de levering en productie van de modellen A6 en A7. In zo’n 60.000 wagens zijn ‘abnormaliteiten’ in de software aangetroffen. Deze worden teruggeroepen, schrijft Reuters dinsdag. Ook komt er een onderzoek om te bepalen of Audi betrokken is bij het dieselschandaal van Volkswagen.

De 60.000 auto’s worden sinds 2014 verkocht, maar moeten nu terug voor een softwareupdate. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel is het waarschijnlijk dat Volkswagen ook bij het dochterconcern Audi gefraudeerd heeft.

Verantwoording afleggen bij autoriteiten

Audi moet nu bij de Duitse autoriteit KBA verantwoording afleggen voor de software-abnormaliteiten in de twee modellen, bepaalde de Duitse minister van Transport dinsdag. De voertuigenautoriteit wil weten of er opnieuw sprake is van software die uitstootwaarden manipuleert en wil daarom medewerkers van Audi horen. Van de dinsdag teruggeroepen Audi’s rijden er zo’n 33.000 in Duitsland rond, aldus ANP.

Dergelijke sjoemelsoftware zorgt ervoor dat bepaalde dieseltypes van Volkswagen in de testomgeving lagere emissiewaarden laten zien dan op de weg. De software kan herkennen dat de auto’s zich niet op de weg, maar in een testomgeving bevinden. De dieselmotoren waar het om gaat, worden ook in veel Audi’s gebruikt.

Volkswagen gaf toe dat met elf miljoen wagens van het moederconcern op die manier was gerommeld. Sinds de fraude in 2015 aan het licht kwam, heeft de Duitse autobouwer al miljarden euro’s aan boetes afgedragen.

Ook Audi op radar justitie

Ook Audi kwam door het emissieschandaal op de radar van de justitie. De Duitse autoriteiten vermoeden al langer dat ook bij Audi sprake is van fraude. Vorig jaar werden daarom de modellen A7 en A8 teruggeroepen. Die zouden meer schadelijke stikstofoxiden uitstoten dan toegestaan wanneer het stuur in een bepaalde hoek draait. Tijdens tests draait het stuur nauwelijks.

Begin mei werd bekend dat oud-topman Volkswagen Martin Winterkorn in de Verenigde Staten wordt vervolgd voor zijn veronderstelde aandeel in de fraude. Hij wordt beschuldigd van samenzwering en het overtreden van milieuregels.

Volgens Winterkorn was hij in zijn tijd bij Volkswagen niet op de hoogte van de sjoemelsoftware, maar de Amerikaanse justitie denkt dat hij hier wel degelijk van wist. Ook het Audi-bestuur zegt niet op de hoogte te zijn van de fraude, die door het Amerikaanse milieu-agentschap EPA werd ontdekt.