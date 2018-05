Zeker veertig doden bij aanval op Nigeriaans dorp

Bij een aanval op een dorp in het noorden van Nigeria zijn tientallen doden gevallen. Dat meldden internationale persbureaus zondagavond. Tegenover persbureau Reuters zegt een politiechef dat het dodental 45 inwoners betreft, BBC meldt dat 51 mensen zijn omgekomen.

Het dorp Gwaska, in het noorden van het land, werd zaterdag overlopen door een groep gewapende mannen, vertelt de commissaris aan Reuters. De bandieten staken daarbij huizen in brand, plunderden die en schoten de inwoners dood. Volgens de politie was zondagavond nog niet duidelijk waarom de bandieten precies dit dorp hebben aangevallen. Mogelijk waren de aanvallers veedieven die zich tot zwaardere vormen van criminaliteit en geweld hebben gewend.

Gwaska ligt in Kaduna, een regio waar groepen bandieten vaker huishouden. Inwoners van de deelstaat hebben eerder de Nigeriaanse president Buhari opgeroepen om meer ordetroepen in het gebied te stationeren. In andere regio’s, voornamelijk in het noordoosten van Nigeria, breekt geregeld geweld uit. Daar strijdt de islamitische terreurgroep Boko Haram met de regeringstroepen om land. Begin deze maand kwamen zeker 24 mensen om het leven bij een dubbele bomaanslag op een moskee.