Iran: zelfs als VS uit deal wil, kan die blijven bestaan

De Iraanse president Rohani. Foto Abedin Taherkenareh/EPA

Het is de week van de Irandeal. Aanstaande zaterdag besluit Trump of hij de internationale overeenkomst met het Midden-Oosterse land opzegt of niet. In aanloop naar die beslissing heeft de Iraanse president Rohani maandag gezegd dat het atoomakkoord wat hem betreft kan blijven bestaan, ook al trekken de VS zich eruit terug.

"Wat wij willen, is dat de niet-Amerikaanse ondertekenaars van de deal het voortbestaan ervan garanderen", zei Rohani volgens AP tijdens een bijeenkomst met regeringsfunctionarissen. "Dan maakt het niet uit of de VS zich eruit terugtrekt." Hij voegde daaraan toe dat de Amerikanen een "strategische vergissing" door de overeenkomst op te zeggen.

Het akkoord dat zes landen in 2015 met Iran sloten is volgens Trump "de slechtste deal ooit". In ruil voor het opheffen van sancties moet het land zijn nucleaire programma opschorten. De overeenkomst, die getekend werd onder de vorige president Obama, is te mild voor Iran, vindt Trump. Israël beweerde vorige week informatie te hebben dat het land tegen de afspraken in atoomwapens ontwikkelt.

Met het opschorten van de deal zouden de sancties weer in werking treden die Irans economie de laatste jaren flink troffen. De Europese deelnemers aan het akkoord - Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en de EU - maken zich sterk voor het behoud van de atoomafspraken. De Britse minister van Buitenlandse Zaken is deze week in Washington waar die onder andere gesprekken met Trumps regering voert. In een opiniestuk in The New York Times sprak hij zich zondag uit voor de Irandeal.