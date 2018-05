Vulkaan Kilauea op Hawaï barst uit

De Kilauea vulkaan op Hawaï is weer uitgebarsten. Het is een van de meest actieve vulkanen ter wereld. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, met name uit de plaats Leilani Estates, 20 kilometer ten oosten van de vulkaan. Daar zijn scheuren in de aarde ontstaan, sommige 150 meter lang, waar vulkanische gassen en lava uit ontsnappen. In de laatste week van april nam de onrust bij de Kilauea vulkaan al toe. Op vrijdag 27 april stroomde er lava uit het meer op de top van de uitgestrekte, komvormige vulkaan. Op donderdag 3 mei stortte bij een van zijn kraters de vloer in. Ondergronds stroomde de lava in oostelijke richting, en kwam dit keer bij Leilani Estates weer bovengronds.