Vier leden Zweedse Academie krijgen ontslag

De Zweedse Academie die de Nobelprijs voor de Literatuur uitreikt heeft Lotta Lotass, Klas Östergren, Sara Stridsberg en Kerstin Ekman ontslag verleend. Dat meldt de Academie maandag op hun website.

Östergre en Stridsberg hadden hun werk al enige tijd neergelegd uit onvrede met een stemming over de toekomst van Katarina Frostenson als lid van de Academie. Die viel uit in haar voordeel. Dat konden de twee niet verkroppen waarna ze begin april het werk neerlegden en wilden opstappen. Frostenson en juryvoorzitter Sara Danius legden het werk eerder neer na een schandaal rond de man van Frostenson. Afgelopen november onthulde een Zweedse krant dat Frostensons man, Jean-Claude Arnault, achttien vrouwen zou hebben misbruikt. Het misbruik zou naar verluidt ook hebben plaatsgevonden in appartementen die eigendom waren van de Academie. Arnault zou ook namen van prijswinnaar gelekt hebben. De zaak is nog niet voor de rechter gekomen.

Voor het leven benoemd

Lottas en Ekman waren al langere tijd inactief. Ekman vergaderde sinds 1989 niet meer mee omdat de Academie weigerde stelling te nemen tegen de fatwa die uitgeroepen werd tegen auteur Salman Rushdie.

Tot 2 mei voorzagen de statuten van de Academie niet in ontslag: leden werden voor het leven benoemd. Door een eerdere afwezigheid van vier leden en het opstappen van vijf leden was de helft van de achttienkoppige jury over. De Zweedse koning Carl XVI Gustaf, beschermheer van de Academie, paste daarom de statuten aan, zodat leden die willen vertrekken dat ook daadwerkelijk kunnen.

Vanwege de onderbezetting en het verminderde “publieke vertrouwen” werd het uitreiken van de Nobelprijs voor de Literatuur vorig week met een jaar uitgesteld.